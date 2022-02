По словам замгенпрокурора, основный партнер Грузии является «трусом»

Заместитель генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе Георгий Бадашвили назвал главного партнера Грузии «трусом». Судя по всему, он имел в виду США, которые считаются главным стратегическим партнером страны.

Георгий Бадашвили попытался заступиться за премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Facebook, который подвергся резкой критике со стороны общественности после того, как заявил, что Грузия не присоединится к международным санкциям, введенным против России в связи с ее вторжением в Украину.

«Когда у тебя главный партнер трус и ты находишься в безнадежной ситуации, ты должен взять дело в свои руки и не болтать лишнего», — написал он.

По его словам, у 3,5-миллионной страны нет возможности позволить себе участие в санкциях. «Какие санкции мы должны применить? Что должна сделать страна, прекратить продажу вина, мандаринов или отказаться от денежных переводов? Почему у нас такие амбиции?» — пишет Бадашвили.

По его словам, если бы Ираклий Гарибашвили сказал, что «мы введем санкции против России, будет ругаться матом в адрес захватчика, империалиста, апостола сатаны и, в конце концов, проклянем», через два дня Тбилиси был бы взят.

По его словам, в таком случае стратегические партнеры лишь выразили бы озабоченность, а мы бы получили оскорбленных граждан нашей страны и «убитых военных».

Ссылаясь на российско-грузинскую войну в августе 2008 года, Бадашвили сказал, что тогда «наши войска сражались 5-6 дней, а Украина, страна с 45-миллионным населением, фактически воюет 3 дня».

«Ираклий Гарибашвили сказал правду, но очень прямо и ни от кого этого не скрывал», — пишет Бадашвили, добавив, что премьер-министр «заботится о стране для того, чтобы завтра вам, кто сегодня протестует, не нужно было бы бежать из страны, как убежало 90% населения Украины через Львов в Польшу».

«Правительство правильно действует в этом случае и отстаньте от него, пока российский сапог не ударит вас по носу!», — сказал Бадашвили.

Об этом Бадашвили написал в комментариях к опубликованному вчера в Facebook посту начальника Департамента стратегических коммуникаций администрации правительства Нино Гиоргобиани.

Со своей стороны, Нино Гиоргобиани также попыталась заступиться за Ираклия Гарибашвили и отстоять его позицию.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)