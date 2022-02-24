Президент Грузии созовет внеочередное заседание Парламента
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила брифинге несколько минут назад, что подпишет поступивший в ее администрацию запрос о назначении внеочередного заседания Парламента.
По ее словам, все вместе должны заявить, что «вся нация стоит на сторону суверенитета и территориальной целостности Украины и на стороне мира».
Президент Зурабишвили также подчеркнула необходимость созыва расширенного заседания Совета Безопасности.
Обращаясь к грузинскому обществу, политическому спектру, а также к парламентскому большинству, оппозиции и правительству, Саломе Зурабишвили отметила, что «сегодня, как никогда, нам и нашему будущему необходимы национальное согласие и единодушие. Сила в единстве!».
«Сегодня трагический день для Украины. Несмотря на то, что Украина делала все возможное для поддержания мира, она не смогла предотвратить полномасштабную российскую агрессию», — добавила она.
«Сегодня, когда она (Украина) пытается справиться с этой сложной ситуацией, Грузия стоит рядом с ней!», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.
Президент Грузии также выразила солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским и его правительством, как с президент страны, которая «испытала на себе аналогичную агрессию».
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