Президент Грузии созовет внеочередное заседание Парламента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила брифинге несколько минут назад, что подпишет поступивший в ее администрацию запрос о назначении внеочередного заседания Парламента.

По ее словам, все вместе должны заявить, что «вся нация стоит на сторону суверенитета и территориальной целостности Украины и на стороне мира».

Президент Зурабишвили также подчеркнула необходимость созыва расширенного заседания Совета Безопасности.

Обращаясь к грузинскому обществу, политическому спектру, а также к парламентскому большинству, оппозиции и правительству, Саломе Зурабишвили отметила, что «сегодня, как никогда, нам и нашему будущему необходимы национальное согласие и единодушие. Сила в единстве!».

«Сегодня трагический день для Украины. Несмотря на то, что Украина делала все возможное для поддержания мира, она не смогла предотвратить полномасштабную российскую агрессию», — добавила она.

«Сегодня, когда она (Украина) пытается справиться с этой сложной ситуацией, Грузия стоит рядом с ней!», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии также выразила солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским и его правительством, как с президент страны, которая «испытала на себе аналогичную агрессию».

