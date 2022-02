Министр образования Азербайджана находится с визитом в Грузии

Министр образования Азербайджана Эмин Амрулаев, который посещает Грузию с визитом 20-23 февраля, встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и со своим грузинским коллегой Михаилом Чхенкели.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, на встрече, состоявшейся 22 февраля, Амрулаев и Гарибашвили обсудили вопросы расширения сотрудничества в сферах образования и науки.

Премьер-министр Гарибашвили подчеркнул, что правительство Грузии «по-прежнему привержено расширению доступа к качественному образованию и повышению уровня владения государственным языком азербайджанскими студентами, что имеет решающее значение для обеспечения их полноценного участия в процессе интеграции и демократического развития».

Со своей стороны Министерство образования Азербайджана отметило, что стороны обсудили пути содействия преподаванию грузинского и азербайджанского языков в Азербайджане и Грузии.

21 февраля министр Амрулаев встретился с министром образования и науки Грузии Михаилом Чхенкели и обсудил с ним возможности дальнейшего сотрудничества в сфере образования и науки.

По сообщению Министерства образования Грузии, Михаил Чхенкели также обсудил вопросы углубления сотрудничества в сфере высшего образования и науки, что включает в себя «преподавание грузинского и азербайджанского языков и литературы в соответствующих высших учебных заведениях, продвижение совместных научных проектов с точки зрения развития науки».

В рамках визита было подписано соглашение, которое предусматривает сотрудничество в сфере общего образования, а также профессионального и высшего образования.

21 февраля министр образования Азербайджана посетил Центр интеграции азербайджанцев в Марнеули. Он также встретился с представителями Союза молодежи Марнеули, а также с директорами и учителями азербайджаноязычных школ Марнеульского, Болнисского, Дманисского, Цалкского и Тетрицкаройского муниципалитетов.

Представители крупнейшего этнического меньшинства Грузии — азербайджанцы проживают в основном в регионах Квемо Картли, Кахети, Шида Картли и Мцхета-Мтианети. Самая большая их доля — 42% — приходится на регион Квемо Картли.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)