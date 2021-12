Натиа Турнава встретилась с турецким и азербайджанским коллегами в Баку

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава 14 декабря в Баку приняла участие в бизнес-форуме Азербайджан-Грузия-Турция и встретилась с азербайджанским и турецким коллегами, а также с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым.

Трехсторонний бизнес-форум проводится с 2012 года, в нем принимают участие более 100 представителей бизнеса из трех стран, в том числе более 20 грузинских компаний.

«Трехсторонний бизнес-форум — это мероприятие, которое действительно свидетельствует, что эти три страны вместе с частным сектором смогли справиться с самым сложным и комплексным вызовом пандемии и сосредоточиться на будущем для дальнейшего углубления и активизации наших деловых связей», — сказала Натиа Турнва в своем выступлении на форуме.

По сообщению Министерства экономики Грузии, министр Турнава также акцентировала внимание на усилиях, предпринимаемых правительством Грузии в борьбе с Ковид-19, включая политику помощи бизнесу. Натиа Турнава также рассказала об общих стратегических, региональных, логистических, энергетических проектах и ​​коридорах, которые «исторически объединяют Грузию, Азербайджан и Турцию».

Встречи с азербайджанским и турецким коллегами

В ходе встречи с азербайджанским коллегой Микаэлем Джабаровым стороны обсудили основные региональные проекты в формате Грузия-Азербайджан, а также трехстороннее сотрудничество Грузия-Азербайджан-Турция.

Отметив, что Азербайджан остается одним из основных партнеров Грузии, Натиа Турнава сказала, что «экономическое сотрудничество характеризуется ростом и ведется работа по расширению сотрудничества во всех сферах, включая энергетику, транспорт, логистику, торговлю и двусторонние инвестиции». Министр экономики Азербайджана также подчеркнул заинтересованность своей страны в углублении сотрудничества с Грузией.

Вчера министр экономики также встретилась с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым, с которым обсудила, среди прочего, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс.

На встрече с министром экономики Турции Мехметом Мушем Натиа Турнава обсудила расширение ареала Соглашения о свободной торговле между Турцией и Грузией.

Подчеркнув, что две страны плодотворно сотрудничают в таких секторах, как торговля, энергетика, транспорт, связь, туризм и т.д., стороны договорились обсудить дальнейшую либерализацию тарифов по направлению расширения ареала торговли и очередной раунд переговоров о торговле услуги состоится 23 декабря.

В рамках встречи министры экономики двух стран обсудили запуск т.н. схемы диагональной кумуляции между Грузией, Турцией и Евросоюзом, которая позволит экспортировать продукцию, изготовленную из турецкого сырья в Грузии на рынок ЕС в режиме свободной торговли.

«Министры также обсудили сотрудничество в области наземного и морского транспорта, а также углубление сотрудничества в сфере грузовых перевозок», — говорится в сообщении Министерства экономики.

В столице Азербайджана министра экономики Грузии сопровождали ее заместители — Геннадий Арвеладзе и Гурам Гурамишвили.

