Ираклий Гарибашвили во время визита в Баку со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым, сентябрь, 2021 г. Фото: со страницы Администрации правительства Грузии в Facebook
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Гарибашвили и Залкалиани поговорили по телефону с азербайджанскими коллегами

15/02/2022 - 18:27
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр иностранных дел Давид Залкалиани 14 февраля провели телефонные разговоры со своими азербайджанскими коллегами Али Асадовым и Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, премьер-министры двух стран подчеркнули стратегическое партнерство между странами и положительную динамику развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. Стороны также акцентировали внимание на двусторонних проектах регионального значения.

По сообщению пресс-службы правительства Азербайджана, премьер-министр Асадов выразил солидарность стране в связи с землетрясением в районе села Самеба Болнисского района, которое произошло 13 февраля.

В то же время главы МИДов двух стран обсудили происходящие в регионе процессы, обменялись информацией о ситуации в Грузии и Азербайджане. В разговоре также были затронуты различные вопросы сотрудничества между двумя странами.

По сообщению МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о сотрудничестве в международных организациях.

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15/02/2022 - 18:27
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