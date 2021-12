Министр обороны Грузии находится с визитом в Баку

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе 21-23 декабря посещает с официальным визитом Азербайджанскую Республику, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и со своим коллегой Закиром Гасановым.

Как сообщили в Минобороны Грузии, 21 декабря в ходе встречи с президентом Алиевым стороны обсудили двусторонний формат сотрудничества в сфере обороны, а также трехстороннее сотрудничество с Турцией.

Джуаншер Бурчуладзе заявил, что развитый и стабильный Азербайджан имеет решающее значение для безопасности региона. В этом контексте он остановился на инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о мирном соседстве на Южном Кавказе.

В кратком сообщении Администрации президента Алиева говорится, что стороны обсудили углубление двусторонних отношений, в том числе в плане военного сотрудничества. Ильхам Алиев подчеркнул, что визит министра Бурчуладзе в Баку будет способствовать дальнейшему расширению связей между двумя странами.

По сообщению Министерства обороны Грузии, 22 декабря во время встречи со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым министры обороны двух стран обсудили сотрудничество в рамках многонациональных военных учений, а также трехсторонних учений с участием Турции. Стороны также остановились на сотрудничестве в области военного образования.

По сообщению Министерства обороны Азербайджана, Закир Гасанов сказал своему грузинскому коллеге, что сотрудничество на высоком уровне между двумя странами имеет решающее значение для обеспечения безопасности в регионе Южного Кавказа.

Министры обороны двух стран подписали план сотрудничества в области обороны на 2022 год.

Визиту Джуаншера Бурчуладзе в Баку предшествовал визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию 20 декабря, в ходе которого премьер-министры двух стран обсудили, среди прочего, «Инициативу мирного соседства».

Ранее, в мае, было достигнуто соглашение между Арменией и Азербайджаном с участием Грузии и США. В результате азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта, а взамен Ереван передал Баку важные материалы о заминированных территориях.

