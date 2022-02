Министр обороны Грузии продолжает визит в Брюссель

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Военного комитета альянса, адмиралом Робом Бауэром в ходе своего визита в Брюссель 16-17 февраля.

По сообщению Министерства обороны Грузии, 17 февраля на встрече со Столтенбергом Бурчуладзе обсудил общие вызовы и угрозы безопасности со стороны России.

Глава оборонного ведомства Грузии также подчеркнул важность расширения присутствия НАТО в регионе.

Стороны обсудили углубление отношений между НАТО и Грузией, а также предстоящие в 2022 году совместные военные учения.

Сегодня же Министерство обороны Грузии сообщило, что на встрече с председателем Военного комитета альянса, адмиралом Робом Бауэром Джуаншер Бурчуладзе приветствовал твердую позицию НАТО в отношении политики открытых дверей альянса.

«Мы говорили о наших стратегических планах, нашем будущем и, конечно, во всех принципиальных вопросах мы едины», — заявил министр обороны, добавив: «как НАТО не отступит назад в своих целях и решениях, также и нашим непоколебимым решением является, чтобы мы стали полноправным членом европейской семьи».

Джуаншер Бурчуладзе также принял участие сегодня во встрече с министрами обороны Грузии и Украины в рамках Министериала Североатлантического совета. С заявлением о встрече Йенс Столтенберг выступит во второй половине дня.

Министериал проходит на фоне мобилизации российских войск вокруг Украины и требованиях кремля о непринятии Грузии и Украины в НАТО.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)