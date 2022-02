Министры обороны Грузии и Чехии провели встречу в Брюсселе

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился сегодня со своим чешским коллегой Яной Черноховой в рамках Министериала обороны НАТО в Брюсселе 16-17 февраля.

По сообщению Министерства обороны Грузии, министры обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества в сфере военной промышленности и дальнейшие планы по развитию сотрудничества. Переговоры также были посвящены региональной безопасности и стабильности в Черном море, а также прогрессу Грузии на пути интеграции в НАТО и ЕС.

Министры подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах и ​​подписали план двустороннего сотрудничества в сфере обороны между министерствами двух стран на 2022 год.

Сегодня же во время встречи с делегацией обороны Литвы в Штаб-квартире НАТО был подписан план двустороннего сотрудничества. Также был подписан меморандум о сотрудничестве с Каунасским центром кибербезопасности, целью которого является борьба с гибридными угрозами. По информации Министерства обороны Грузии, странами, участвующими в меморандуме вместе с Грузией, являются Украина, Литва и США.

17 февраля Бурчуладзе вместе со своим украинским коллегой встретится с министрами обороны стран-членов НАТО.

