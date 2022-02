Теа Ахвледиани встретилась с Тойво Клааром

Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани встретилась сегодня со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

По сообщению Аппарата госминистра, на встрече обсуждалась «сложная социальная, гуманитарная и правовая ситуация» в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, «особенно по направлению Ахалгори».

При этом стороны подчеркнули «необходимость продолжения совместных усилий» для «скорейшего» освобождения граждан Грузии, незаконно задержанных в оккупированных регионах.

«Мы обсудили наши будущие совместные действия, направленные на достижение существенного прогресса в примирении разделенных войной обществ», — сказала министр.

Теа Ахвледиани также отметила важную роль и твердую поддержку Евросоюза в проведении политики непризнания оккупированных регионов Грузии, а также в процессе мирного урегулирования конфликта.

В ходе визита Тойво Клаар также встретился с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Он прибыл в Тбилиси 14 февраля.

