Давид Залкалиани встретился с Тойво Клааром

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 15 февраля встретился со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

По сообщению МИД Грузии, на встрече речь шла о напряженной обстановке в регионе в связи с политикой России и ее шагами, «направленными против суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины».

По тому же сообщению, стороны также обсудили шаги Москвы по «фактической аннексии» Абхазии и Цхинвальского региона, усиление милитаризации, укрепление линии оккупации колючей проволокой и искусственными заграждениями, нарушения прав людей, проживающих на оккупированных территориях.

«Акцент был уделен ограничению свободы передвижения и незаконным задержаниям, необходимости немедленного освобождения незаконно задержанных граждан Грузии», — говорится в сообщении МИД.

Стороны подчеркнули необходимость выполнения Россией своих международных обязательств, в том числе Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Тойво Клаар, который также является сопредседателем Женевских международных переговоров, прибыл в Тбилиси из Еревана 14 февраля. Прибыв в Тбилиси, Клаар написал в Twitter, что для ЕС и Грузии важно «вместе работать над урегулированием конфликтов в это трудное время».

