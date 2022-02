В Кабинете министров Грузии произведены изменения

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сменил министра экономики, а также министра окружающей среды и сельского хозяйства.

Министром экономики назначен бывший министр сельского хозяйства Леван Давиташвили, а вместо Давиташвили назначен его заместитель Отар Шамугия.

Ираклий Гарибашвили заявил на брифинге в Канцелярии правительства, что Леван Давиташвили «верно служил» стране последние пять лет и «осуществил много важных реформ» в сфере сельского хозяйства. «Я верю, что он будет успешным министром экономики и устойчивого развития», — сказал премьер-министр, подчеркнув, что Леван Давиташвили сохранит пост вице-премьера.

Со своей стороны Ираклий Гарибашвили поблагодарил Натию Турнава за ее трехлетнее пребывание на посту министра экономики и сказал, что она «была, есть и остается членом нашей команды».

Что касается нового министра сельского хозяйства, Ираклий Гарибашвили сказал, что Отар Шамугия имеет 16-летний опыт работы в том же министерстве и «досконально знает, что нужно сельскому хозяйству, охране окружающей среды». «Я верю, что он будет успешным министром», — добавил он.

Со своей стороны, Натиа Турнава, занимавшая пост министра экономики и устойчивого развития с апреля 2019 года, поблагодарила правящую команду за оказанное ей доверие, но отметила, что сейчас наступает период «новых инициатив» и «новых вызовов».

Она также подчеркнула, что хочет сменить сферу деятельности, но остается «верным членом» правящей команды. Турнава не уточнила, в какой сфере намерена продолжить свою деятельность, сообщив лишь, что рассматривается «несколько направлений».

43-летний Леван Давиташвили занимал пост министра окружающей среды и сельского хозяйства с декабря 2017 года. С июля 2021 года он также занимал должность вице-премьера. До этого в 2016-2017 годах он был министром сельского хозяйства, а в 2014-2016 годах — заместителем министра сельского хозяйства. Ранее, в 2012-2014 годах, Давиташвили возглавлял Национальное агентство вина.

55-летний Паата Шамугия занимал пост заместителя министра окружающей среды и сельского хозяйства с декабря 2020 года. До этого, в 2019-2020 годах, был первым заместителем директора ЮЛПП «Агентство развития села». Ранее он занимал различные должности в Министерстве сельского хозяйства.

