Россия провела военные учения в оккупированном Цхинвали

В рамках трехнедельных учений в Южном военном округе Россия сегодня провела военные учения в оккупированном Цхинвальском регионе.

По сообщению Министерства обороны России, в ходе тактических учений военные уничтожили «условных диверсантов» при попытке захвата госпиталя в Цхинвали.

В ходе другой части учений операторы беспилотников обнаружили позиции боевой техники и инженерных укреплений условного противника, передали их координаты на командный пункт. Для поражения мишеней, имитирующих боевую технику и огневые точки, применялись 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» и реактивные системы залпового огня «Град».

Это последнее учение проходило на «Дзарцемском полигоне». Село Дзарцеми, которое было населено этническими грузинами, полностью было разрушено после российско-грузинской войны 2008 года.

Пресс-спикер Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил 8 февраля российским СМИ, что в округе началось более 30 военных учений.

По сообщению РИА Новости, помимо Цхинвальского региона, в ближайшие три недели Россия проведет военные учения во втором оккупированном регионе Грузии — Абхазии, а также в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

По сообщению РИА Новости, в каждом учении, которое пройдет на 15 полигонах Южного военного округа, будут задействованы 400 военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.

Российские военные учения проходят на фоне напряженных отношений между западными странами и Россией из-за о мобилизации российских сил в Украине и вокруг нее и требований Москвы о нерасширении НАТО.

После российско-грузинской войны 2008 года Россия увеличила численность своих вооруженных сил в оккупированных регионах Грузии и в настоящее время имеет там две базы. 7-я (Абхазия) и 4-я (Цхинвал) военные базы входят в состав Южного военного округа.

Тбилиси неоднократно выражал обеспокоенность проведением Россией военных учений в Цхинвальском регионе и Абхазии и мобилизацией ее вооруженных сил.

