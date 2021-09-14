Россия провела военные учения в оккупированном Цхинвальском регионе. Фото mil.ru
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Россия провела военные учения в Цхинвальском регионе

14/09/2021 - 13:20
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Министерство обороны России сообщило 13 сентября, что военнослужащие оккупированного Цхинвальского региона приняли участие в тактических учениях под руководством России в этом регионе.

В учениях участвовали около 1 200 военнослужащих из Южного военного округа России, и, по его сценарию, военные отразили атаку тактической высадки десанта противника.

Российские вооруженные силы в течение недели проводят учения в Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, Чечне и оккупированном Цхинвальском регионе на российской военной базе. Всего в учениях задействовано до 6000 военнослужащих и 300 единиц военной техники, в том числе танки, БМП, артиллерийские орудия и ракетные комплексы.

После российско-грузинской августовской войны 2008 года в оккупированном Цхинвальском регионе расположены четыре российские военные базы, который находится в подчинении Южного военного округа России.

Официальный Тбилиси неоднократно выражал озабоченность по поводу проводимых Россией учений на оккупированных территориях.

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14/09/2021 - 13:20
2 1 minute read

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