По словам Саломе Зурабишвили, Россию беспокоят «старые имперские намерения»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила «российскую агрессию против Украины» и выразила «полную солидарность с нашим другом Украиной, и не только с Украиной, поскольку угрозы, которые реально существуют — это угрозы, которые угрожают европейской безопасности».

Саломе Зурабишвили сделала резкие заявления в адрес России на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дуда в Тбилисском международном аэропорту поздно вечером 3 февраля. Последний посетил в Тбилиси с транзитным визитом по пути на зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Те агрессивные действия и угрозы, будь то кибератаки, чрезмерное наращивание военных сил непосредственно на границе с Украиной, или активизация военных сил на Черном море — все это признак того, насколько нынешняя политика России является переходом на провокацию», — заявила президент Грузии.

Она также отметила, что на подобную политику России вся Европа и западный мир отвечает переговорами и попытками урегулировать ситуацию мирным путем, «но для деэскалации, как и для мирных переговоров необходимо, чтобы обе стороны были готовы».

«В этой очень напряженной ситуации от имени Грузии хочу выразить полную солидарность с нашим другом Украиной, и не только с Украиной, потому что угрозы, которые реально существуют — это угрозы, которые угрожают европейской безопасности, а если говорим о европейской безопасности, то это и наша безопасность», — заявила президент Грузии.

Саломе Зурабишвили подчеркнула, что солидарность Грузии с Украиной — это не «только словесная солидарность», потому что наша страна «уже испытала и по сей день испытывает оккупацию, и поэтому мы хорошо понимаем, что сегодня чувствует украинский народ, что мы полностью разделяем».

Саломе Зурабишвили также акцентировала внимание на поддержке Польшей Грузии и Украины на евроатлантическом пути. Она также поблагодарила Европу и США за то, что они «не забывают» о суверенитете и территориальной целостности Грузии в переговорах с Россией.

«Сегодня, перед лицом этих глобальных вызовов, у нас нет другого пути, кроме как искать мирные пути, и те, кто этого не понимает, кого беспокоят старые имперские намерения, не понимают, что такое мир двадцать первого века», — заявила президент Грузии.

