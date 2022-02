Бывший американский чиновник: Грузинская мечта проявляет больше осторожности к России

«Москва успешно укрепила для себя место доминантной политической силы и доминирующий поставщика безопасности в Евразии. В отличие от современной Украины, другие бывшие советские государства были вынуждены либо установить более тесные политические связи с Москвой в сферах политики и безопасности, либо получить более нейтральный, маргинальный международный статус», — заявила бывший член Совета национальной безопасности США Фиона Хилл.

Выступая на заседании Хельсинкской комиссии Сената США вчера, Фиона Хилл привела в пример Грузию, заявив, что «через 14 лет после российского вторжения в 2008 году действующая власть (Грузинской мечты) проявляет больше осторожности к России, чем ее предшественники».

Она также отметила, что «бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который был источником постоянных неприятностей для Москвы, в настоящее время находится в тюрьме в Тбилиси после того, как в октябре 2021 года неосмотрительно вернулся в Грузию».

«Хотя это может и не считаться прямой заслугой России, но российские официальные лица и обозреватели часто используют Саакашвили и его судьбу в качестве предупреждения для остального региона, включая Украину», — добавила Хилл.

Фиона Хилл в настоящее время является старшим научным сотрудником Центра США и Европы Института Брукингса.

В 2017–2019 годах при администрации Трампа она занимала должность помощника вице-президента и была старшим директором по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности США.

До этого, во время президентства Джорджа Буша-младшего и Барака Обама в 2006–2009 годах, она занимала должность офицера национальной разведки по вопросам России и Евразии в Национальном совете по разведке.

