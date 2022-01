Несмотря на негативную реакцию, Россия по-прежнему требует, чтобы НАТО не расширялась

Москва продолжает требовать от НАТО обещания не расширяться, несмотря на то, что союзники по альянсу отказались сделать это на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января.

Заседание Совета Россия-НАТО прошло в рамках дипломатических встреч на высшем уровне между западными государствами и Москвой по поводу «гарантий безопасности», предложенных Кремлем. Москва настаивает на отмене решения Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому Грузия и Украина станут членами НАТО.

На пресс-конференции после заседания Совета Россия-НАТО заместитель министра иностранных дел России и официальный представитель Кремля на встрече Александр Грушко вновь заявил, что Москва считает расширение альянса на восток «совершенно неприемлемым». По его словам, НАТО должно завершить свою политику открытых дверей и предоставить России соответствующие правовые гарантии.

«Часто говорят, что это свобода выбора, да это свобода выбора, но свободы выбора не существует в международных отношениях в том плане, как ее понимают наши натовские партнеры», — сказал Грушко, критикуя союзников по НАТО за их позицию, согласно которой любая страна имеет право определять свою собственные меры безопасности.

По его словам, эта свобода не должна наносить ущерб интересам безопасности другой страны, в частности России. Грушко обвинил НАТО в «избирательном» использовании принципа неразделимости безопасности только по отношению к своим членам и пренебрежении интересами других стран.

Замглавы МИД России заявил, что «рациональные интересы укрепления европейской безопасности требуют четкого понимания того, что дальнейшее расширение альянса сопряжено рисками, которые перевесят любое решение о дальнейшем расширении».

В этой связи он приветствовал роль России как страны, которая гарантирует мир на евроатлантическом пространстве. Грушко заявил, что союзники по НАТО должны учитывать это обстоятельство, если хотят сотрудничать с Москвой.

Отметив, что Россия «вносит существенный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе», Грушко заявил, что вмешательство Москвы «позволяло установить мир, позволяло перевести военный сценарий в поиск политических решений» в Абхазии, Цхинвальском регионе, Приднестровье, Нагорном Карабахе и Таджикистане.

Заместитель министра иностранных дел России отметил, что в свою очередь «практически вся история НАТО, несмотря на заявления о его «оборонительном» характере, это история войн, интервенции».

После заседания Совета Россия-НАТО генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс подтвердил свою приверженность политике открытых дверей и призвал Россию вывести свои вооруженные силы из Грузии, Украины и Молдовы и уважать территориальную целостность и суверенитет этих трех стран.

Перед заседанием совета американские и российские дипломаты провели двусторонние переговоры в Женеве 10 января, а сегодня в Вене состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ.

