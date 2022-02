Саломе Самадашвили стала политическим секретарем партии Лело

Саломе Самадашвили, которая покинула в мае Единое национальное движение, стала политическим секретарем партии «Лело за Грузию».

На пресс-конференции 2 февраля Саломе Самадашвили заявила, что «Лело» предлагает гражданам новые перспективы, которых они так долго ждали.

По ее словам, «Лело» — это объединение «патриотов», а также «за свободу» и «свободных людей», у которого «есть много идей, чтобы все граждане Грузии стали успешными, а наша страна также была успешной».

Она также подчеркнула важность прорыва в «решающей политической битве» того «порочного круга», в котором страна оказалась в последние годы.

«Это противостояние разных политических сил, которые находятся в режиме взаимного уничтожения, взяло в заложники будущее нашей страны и наших граждан», — добавила Саломе Самадашвили.

В свою очередь председатель «Лело» Мамука Хазарадзе подчеркнул важность прибавления в партию «столь серьезной силы» в лице Саломе Самадашвили, и отметил необходимость объединения «прозападных» сил для преодоления вызовов, которые возникли сегодня перед Грузией, Украиной и всем регионом в целом.

Саломе Самадашвили связалась с партией «Лело» с 13 мая 2021 года, после вступления в парламентскую фракцию «Лело — Партнерство за Грузию». До сих пор она работала заместителем председателя фракции в качестве независимого депутата.

Саломе Самадашвили вышла из Единого национального движения после того, как последнее не подписало Соглашение от 19 апреля. Она представляла Единое национальное движение на переговорах между правящей партией и оппозицией при посредничестве ЕС, но в итоге подписала соглашение независимо от партии.

Саломе Самадашвили попала в законодательный орган после парламентских выборов 2020 года по списку блока «ЕНД – Сила в единстве». В 2016-2020 годах была депутатом Парламента от Единого национального движения.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)