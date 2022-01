Опрос НДИ: Население Грузии беспокоит экономика и меньше доверяет партиям

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу Национально-демократического института (НДИ) США, экономика остается основным предметом беспокойства для населения Грузии, поскольку граждане мало доверяют политическим партиям. Кроме того, остается высоким число людей, скептически относящихся к вакцинации.

Полевые работы для НДИ США были проведены CRRC-Грузией при финансовой поддержке UK aid правительства Великобритании. Опрос проводился 7-13 декабря 2021 года на основе репрезентативной выборки из 2 099 телефонных интервью среди взрослого населения страны по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий). По словам авторов исследования, средняя погрешность составляет +/- 1,4%.

Вопросы национального значения: экономика — главный предмет беспокойства

Согласно опросу, 43% респондентов считают, что Грузия развивается в неправильном направлении. Согласно предыдущему июльскому опросу, этот показатель составлял 49%.

При этом 21% считают, что Грузия совсем не меняется, а 27% считают, что она развивается в правильном направлении.

32% опрошенных в качестве наиболее важной проблемы называют бедность, также 32% — инфляцию, 29% — рабочие места, 16% — территориальную целостность, 13% — пенсии.

При этом 2% опрошенных в качестве наиболее важных вопросов называют вступление в НАТО, защиту окружающей среды, вступление в ЕС, криминал, отношения с Россией и судебную систему.

Кроме того, 49% респондентов в качестве основной проблемы, с которой сталкивается экономика Грузии, называют безработицу, 42% — инфляцию, 23% — бедность, 21% — низкую заработную плату, 14% — обесценивание лари.

По заявлению НДИ США, независимо от политических взглядов, граждане Грузии согласны по основным экономическим проблемам.

Большинство опрошенных согласны с тем, что ситуация в стране с точки зрения образования, территориальной целостности, преступности и бедности за последние 10 лет ухудшилась. 51% сторонников Грузинской мечты также считают, что ситуация с бедностью ухудшилась.

Недостаток доверия к политическим партиям и институтам

Большинство опрошенных считают, что ни правящая партия, ни оппозиция не действуют в интересах страны и народа. 51% говорят, что не согласны с мнением, что Грузинская мечта действует в интересах народа и страны и народа, согласны — 36%, не знают или отказываются отвечать — 13%.

В то же время 53% респондентов не согласны с мнением о том, что оппозиционные партии, избранные в Парламент и органы самоуправления, действуют в интересах народа и страны. 31% — согласны, 16 — не знают или отказываются отвечать.

Согласно опросу, большинство респондентов еще политически не определились, а уровень индивидуальной поддержки партий настолько низок, что предсказать результаты выборов невозможно.

На вопрос – «Какая партия ближе всего к вашим взглядам?» — 41% ответили, что ни одна. 12% отказались отвечать, 6% — не знали. 24% назвали Грузинскую мечту, 9% Единое национальное движение и 8% — другие партии.

Количество политически неопределившихся граждан уменьшилось до 58% по сравнению с февралем (62%) и июлем (70%).

Согласно опросу, самый высокий процент политически неопределившихся граждан — 66% — приходится на возрастную группу 18-34 лет, а в возрастной группе 55+ этот показатель составляет 50%.

Согласно опросу, независимо от политических взглядов, 80% опрошенных поддерживают межпартийное сотрудничество.

Большинство опрошенных недовольны деятельностью действующей власти. 52% оценивают деятельность правительства плохо, 39% — хорошо, 9% — не знают или отказываются отвечать. При этом 46% респондентов деятельность Парламента оценивают плохо, также 46% недовольны работой президента, по 35% — недовольны работой премьер-министра и ЦИК.

Согласно опросу, оценка деятельности Ираклия Гарибашвили хуже, чем оценка его предшественника Гиоргия Гахария в декабре 2020 года. Например, 27% деятельности Гарибашвили дают положительную оценку, тогда как в 2020 году деятельностью Георгия Гахария были довольны 46%.

По сравнению с декабрем 2020 года негативная оценка деятельности президента также выросла с 36% до 46%. Недовольство ЦИК утроилось за последние 6 лет.

Население по-прежнему скептически относится к работе Парламента. 53% респондентов не согласны с тем, что Парламент работает над важными для них вопросами. 52% не верят, что законодательная власть поможет решить проблемы в его поселке. 61% не согласны с мнением, что Парламент регулярно контактирует с гражданами.

Для 92% респондентов жизнь в условиях демократии очень важна или важна. 50% опрошенных говорят, что Грузия не демократическая страна, по мнению 39% — является демократической, 11% — не знают. 70% сторонников Грузинской мечты считают, что в настоящее время в Грузии есть демократия, 74% сторонников оппозиции считают, что ее нет. С последним мнением согласны 50% граждан, которые не назвали партию.

Недоверие к вакцинации по-прежнему велико

По данным опроса, 42% респондентов не стали бы прививаться от Ковид, а 3% — не знают. При этом 29% заявили, что уже вакцинированы, а 25% — готовы к вакцинации. Примечательно, что количество тех, кто говорит, что не будет вакцинироваться, уменьшилось с 47% до 42% по сравнению с предыдущим июльским опросом.

Что касается бустерной дозы, 63% говорят, что будут ее делать, 14% не будут, 3% уже сделали, а 20% не знают, получится или нет.

Из тех, кто заявил, что не будет вакцинироваться, 38% в качестве причины назвали качество вакцины, 20% не делают прививку по состоянию здоровья, а 15% заявили, что справятся с пандемией без вакцинации.

59% опрошенных против вакцинации детей. 26% говорят, что вакцинировали бы воего ребенка вакциной от Ковид, 15% — не знают.

По сравнению с февралем 2020 года количество тех, кто считает, что правительство Грузии хорошо справляется с эпидемией, уменьшилось с 68% до 50%. При этом 23% опрошенных полностью и 50% — частично доверяют системе здравоохранения.

