Председатель Парламента Грузии посещает штаб-квартиру НАТО

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили в рамках своего первого визита в новом качестве 26 января провел встречи в штаб-квартире НАТО. В Брюсселе Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана и выступил на заседании комиссии НАТО-Грузия.

Папуашвили назвал встречу с заместителем генерального секретаря «ценной» и написал в Twitter, что Грузия и НАТО «остаются верными и надежными партнерами, целью которых является достижение безопасности, стабильности и процветания в Грузии и в регионе в целом».

После заседания комиссии спикер Парламента Грузии отметил, что союзники по НАТО выразили поддержку Грузии как с точки зрения территориальной целостности, суверенитета, так и желания Грузии вступить в НАТО.

В беседе с журналистами спикер Парламента заявил, что важно, чтобы вопросы безопасности Черного моря и приверженность политике открытых дверей НАТО были отражены в новой стратегии Североатлантического союза, которая будет обсуждаться на Саммите в июне 2022 года в Мадриде.

По его словам, и Парламент, и правительство Грузии «делают все возможное для того, чтобы Грузия выполнила свою часть дела для вступления в НАТО, и потом, когда будет уже принято политическое решение стран-членов НАТО, чтобы это вступление произошло как можно скорее».

Папуашвили также заявил, что во время своего выступления на заседании комиссии и последующих дискуссиях он говорил о проводимых в Грузии демократических реформах, в том числе об усилении парламентского надзора.

Папуашвили находится в Брюсселе вместе с председателем парламентского Комитета по обороне и безопасности Ираклием Бераия, председателем Комитета по иностранным делам Николозом Самхарадзе и первым заместителем министра иностранных дел Лашей Дарсалия.

