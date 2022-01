Социальные агенты в результате переговоров завершили забастовку

Около 400 сотрудников Агентства социальных услуг завершили 5-дневную забастовку в результате переговоров с работодателем.

Независимый профсоюз «Сеть солидарности» заявил в ночь с 21 на 22 января, что участники забастовки согласились на повышение заработной платы на 40–60% и что месячные контракты будут упразднены, вместо которых с трудоустроенными будут заключены годовые контракты.

По заявлению профсоюза, еще одним результатом переговоров стало обещание оплачиваемого декретного отпуска (как отмечается, после рождения каждого ребенка родитель будет получать ежемесячно такую ​​же зарплату, которая начислялась за время работы).

По заявлению «Сети солидарности», участникам забастовки выплатят зарплату и за пропущенные из-за забастовки рабочие часы. Кроме того, будет улучшено правило получения надбавок и будет снят 15-дневный лимит.

Социальные агенты и старшие социальные агенты также получили обещание, что при посещении бенефициаров работодатель предоставит им транспорт.

По заявлению профсоюза, планируется создание специальной коммуникационной платформы для связи между работником и работодателем.

«Это только начало, наша профсоюзная коллективная борьба продолжается!» — заявила «Сеть солидарности».

Сотрудники Агентства социальных услуг заявили, что их заработная плата не повышалась с 2007 года. До сих пор социальные агенты работали за 250 лари, а зарплата старших социальных агентов составляла 550 лари. Они получали дополнительные 6 лари за декларации, заполненные во время посещения семей.

Бастующие, в числе которых были как социальные агенты, так и специалисты, а также старшие и главные специалисты, с самого начала требовали 100-процентного повышения заработной платы. Первоначально они не согласились с предложением работодателя от 16 января о повышении зарплат на 40-60%.

Агентство социальных услуг входит в подчинение Министерства здравоохранения, и его прерогативой является администрирование различных государственных социальных и медицинских программ.

