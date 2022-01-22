Социальные агенты в результате переговоров завершили забастовку
Около 400 сотрудников Агентства социальных услуг завершили 5-дневную забастовку в результате переговоров с работодателем.
Независимый профсоюз «Сеть солидарности» заявил в ночь с 21 на 22 января, что участники забастовки согласились на повышение заработной платы на 40–60% и что месячные контракты будут упразднены, вместо которых с трудоустроенными будут заключены годовые контракты.
По заявлению профсоюза, еще одним результатом переговоров стало обещание оплачиваемого декретного отпуска (как отмечается, после рождения каждого ребенка родитель будет получать ежемесячно такую же зарплату, которая начислялась за время работы).
По заявлению «Сети солидарности», участникам забастовки выплатят зарплату и за пропущенные из-за забастовки рабочие часы. Кроме того, будет улучшено правило получения надбавок и будет снят 15-дневный лимит.
Социальные агенты и старшие социальные агенты также получили обещание, что при посещении бенефициаров работодатель предоставит им транспорт.
По заявлению профсоюза, планируется создание специальной коммуникационной платформы для связи между работником и работодателем.
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«Это только начало, наша профсоюзная коллективная борьба продолжается!» — заявила «Сеть солидарности».
Сотрудники Агентства социальных услуг заявили, что их заработная плата не повышалась с 2007 года. До сих пор социальные агенты работали за 250 лари, а зарплата старших социальных агентов составляла 550 лари. Они получали дополнительные 6 лари за декларации, заполненные во время посещения семей.
Бастующие, в числе которых были как социальные агенты, так и специалисты, а также старшие и главные специалисты, с самого начала требовали 100-процентного повышения заработной платы. Первоначально они не согласились с предложением работодателя от 16 января о повышении зарплат на 40-60%.
Агентство социальных услуг входит в подчинение Министерства здравоохранения, и его прерогативой является администрирование различных государственных социальных и медицинских программ.
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