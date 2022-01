Сотрудники Агентства социальных услуг объявили забастовку

Около 400 сотрудников Агентства социальных услуг в масштабах всей Грузии не согласились с предложением работодателя о повышении зарплат с февраля этого года и объявили забастовку.

Агентство заявило 16 января, что фиксированное вознаграждение социальных агентов увеличится на 60%, а работников низшего и среднего звена — на 40-60%. Агентство также уточнило, что повышение коснется фиксированного и выходного вознаграждения в равной степени.

По заявлению агентства, после повышения зарплата социального агента увеличится с 250 до 400 лари, старший социальный агент будет получать 700 лари вместо 500 лари. При этом они будут получать по 10 лари вместо 6 за одну заполненную декларацию при посещении семей.

Бастующие требовали увеличения на 100% месячных окладов социальных работников и старших социальных работников, а также специалистов, старших специалистов и главных специалистов.

О других их требованиях, в том числе об учете годовой инфляции в заработной плате, заключении коллективного договора с участием профсоюзов, агентство ничего не сообщило в заявлении.

Агентство также пояснило, что «план структурного и организационного развития» был принят в последние месяцы в результате «активных консультаций».

Сотрудники агентства, которые официальную заявку о проведении забастовки представили 14 января, отклонили предложение работодателя и заявили, что продолжат борьбу за «достойное вознаграждение и условия труда».

Независимый профсоюз «Сеть солидарности» заявил, что предложение агентства является ухудшенной версией предложения, сделанного работникам в ноябре.

Председатель Сети солидарности Софо Джапаридзе уточнила сегодня, что схема повышения заработной платы, которая была обнародована агентством, отправили ​​ей вчера в качестве предложения, а заявление было опубликовано агентством в то время, когда рассмотрение предложения с сотрудниками еще не было завершено.

Сотрудники агентства начали забастовку 17 января в 09:00. Позже в тот же день они собрались перед Министерством здравоохранения в знак протеста.

Агентство социальных услуг является ведомством в составе Министерства здравоохранения, прерогативой которого является администрирование различными социальными и государственными программами в области здравоохранения.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)