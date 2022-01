Служба статистики: внешняя торговля Грузии в 2021 г. увеличилась на 25,6%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 20 января, в 2021 году по сравнению с предыдущим годом внешняя торговля увеличилась на 25,6% и составила 14,3 млрд долларов США.

Экспорт увеличился на 26,9% до 4,2 млрд долларов США, а импорт увеличился на 25,1% до 10,1 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 5,8 млрд долларов США, что составляет 40,7% всего внешнеторгового оборота.

С точки зрения торговли Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с 2,1 млрд долларов США. Затем идет — Россия с 1,6 млрд долларов США; Китай – 1,5 млрд долларов США; Азербайджан — 1,1 млрд долларов и США — 820 млн долларов США.

Что касается экспорта, Китай был крупнейшим торговым партнером Грузии с 615,6 млн долларов США. Затем идет — Россия с 610 млн долларов США; Азербайджан — 531,7 млн ​​долларов США; Турция — 322,2 млн долларов США и Украина — 307,3 млн долларов США.

По объему импорта крупнейшими торговыми партнерами страны стали Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан — 1,8 млрд, 1 млрд, 864,9 млн, 625,3 млн и 604,4 млн долларов США, соответственно.

В 2021 году крупнейшими товарными группами по направлению экспорта были медные руды и концентраты с 815,4 млн долларов США. Далее следуют: ферросплавы – 477,4 млн долларов США; Легковые автомобили – 456,6 млн долларов США; Виноградные натуральные вина – 239,3 млн долларов США; Спиртные напитки – 155,7 млн ​​долларов США; Минеральная и пресная вода – 141,8 млн долларов США; Азотные удобрения – 119,5 млн долларов США; Фундук и другие орехи – 118,3 млн долларов США; Лечебные средства расфасованные – 99,1 млн долларов США; Золото – 64,2 млн долларов США; Остальные товары — 1,6 млн долларов США.

Что касается импорта, крупнейшую товарную группу составили легковые автомобили с 898,8 млн долларов США. Далее следуют: нефть и нефтепродукты – 822,6 млн долларов США; Медные руды и концентраты — 736,1 млн долларов США; Лечебные средства расфасованные – 382 млн долларов США; Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды – 354,6 млн долларов США; Телефонные аппараты – 222,2 млн долларов США; ЭВМ и блоки к ним– 147,7 млн ​​долларов США; Вакцины, кровь и иммунные препараты – 119,9 млн долларов США; Грузовые автомобили – 105 млн долларов США; Сигары, сигариллы и сигареты – 101,8 млн долларов США; Остальные товары — 6,2 млн долларов США.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом внешняя торговля Грузии сократилась на 14,8%.

