Внешняя торговля Грузии в 2020 году

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 20 января, в 2020 году внешнеторговый оборот Грузии снизился на 14,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 11,3 миллиарда долларов США.

В 2020 году экспорт упал на 12,0% по сравнению с предыдущим годом до 3,3 млрд долларов США, а импорт упал на 15,9% до 8 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 4,7 миллиарда долларов США.

Экспорт из Грузии в страны ЕС снизился на 13% до 718,5 млн долларов США. Импорт из ЕС упал на 17,2% до 1,9 млрд долларов США.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом экспорт в страны СНГ упал на 24,5% до 1,5 млрд долларов США, а импорт упал на 1,8% до 2,3 млрд долларов США.

С 1,6 млрд долларов США в 2020 году Турция остается крупнейшим торговым партнером Грузии, за ней следуют Россия, Китай, Азербайджан и Соединенные Штаты с 1,3 млрд, 1,2 млрд, 934,5 млн и 620,9 млн долларов США, соответственно.

За ними следуют: Армения – 610 млн долларов США; Украина – 607,2 млн долларов США; Германия – 466,9 млн долларов США; Болгария – 422,7 млн долларов США и Италия – 216 млн долларов США.

Китай является крупнейшим экспортным партнером Грузии с 476,3 млн долларов США. Далее следуют Азербайджан, Россия, Болгария и Украина с 441,3 млн, 441 млн, 312,4 млн и 217,4 млн долларов США.

Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан – 1,4 млрд, 887,2 млн, 708,7 млн, 540,9 млн и 493,2 млн долларов США.

В 2020 году крупнейшей экспортной группой были медные руды и концентраты – 729,4 млн долларов США. Затем следуют реэкспорт легковых автомобилей – 404,1 млн долларов США; Ферросплавы – 247,3 млн долларов США; Вино – 210,3 млн долларов США; Спиртные напитки – 132,2 млн долларов США; Минеральные воды – 116,6 млн долларов США; Медикаменты – 99,1 млн долларов США; Золото – 97,6 млн долларов США; Лесные орехи – 94 млн долларов США; Руды и концентраты драгоценных металлов – 90 млн долларов США; Остальные товары – 1,1 млрд долларов США.

В 2020 году легковые автомобили возглавили список импорта с 759,5 млн долларов США. Далее идут медные руды и концентраты – 533,5 млн долларов США; Нефть и нефтепродукты – 498,5 млн долларов США; Медикаменты – 327,1 млн долларов США; Нефтяные газы – 294,6 млн долларов США; Мобильные телефоны – 164,7 млн долларов США; Пшеница – 108,0 млн долларов США; Сигареты – 88,9 млн долларов США; Руды и концентраты драгоценных металлов – 77,1 млн долларов США; Грузовые автомобили – 72 млн долларов США; Остальные товары – 5,1 млн долларов США.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)