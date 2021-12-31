ВВП Грузии в ноябре вырос на 12%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики, которые были опубликованы 31 декабря, в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 12%.

По данным Службы статистики, в отчетном периоде рост наблюдался в следующих секторах: перерабатывающая промышленность, транспорт и складирование, искусство, развлечения и досуг, электроэнергетика, торговля, гостиницы и рестораны, финансовая и страховая деятельность. В строительном секторе выявлена ​​тенденция к снижению.

Согласно тому же сообщению, за первые 11 месяцев 2021 года ВВП вырос в среднем на 10,7%.

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