Прямые иностранные инвестиции в Грузию увеличились на 1,4% в третьем квартале

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 9 декабря, в третьем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем прямых иностранных инвестиций увеличился на 1,4% до 299 миллионов долларов США.

По данным Службы статистики, увеличение прямых иностранных инвестиций произошло в основном за счет увеличения показателя реинвестирования.

С точки зрения прямых иностранных инвестиций в страну в третьем квартале Соединенное Королевство были на первом месте с 60,9 млн долларов США, за которыми следуют Нидерланды и Чешская Республика с 59,8 млн и 36 млн долларов США.

За ними последуют – США — 29,6 млн долларов США, Турция — 24,2 млн долларов США; Мальта — 15,8 млн долларов США; Франция — 14,5 млн долларов США; Сейшельские Острова — 13 млн долларов США и Россия — 12,5 млн долларов США.

Наибольший объем прямых иностранных инвестиций — 87,1 миллиона долларов получил финансовый сектор. Затем идут энергетика — 69,3 млн долларов США; Сектор промышленности — 54,8 млн долларов США; Транспорт — 27,9 млн долларов США; Строительство — 16,5 млн долларов США; Коммуникации — 14,5 млн долларов США; Здравоохранение и социальная помощь — 7,5 млн долларов США; Гостиницы и рестораны — 6,9 млн долларов США; Сельское хозяйство — 2,3 млн долларов США.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)