Фото: Mehrad Vosoughi / Unsplash
Новости

Годовая инфляция в Грузии в декабре составила 13,9%

03/01/2022 - 17:40
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Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 января, годовая инфляция в декабре 2021 г. составила 13,9%.

По тем же данным, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,3%.

По сообщению Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: продовольственные продукты и безалкогольные напитки (рост на 15,6%); транспорт (рост на 17,3%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 43,5%).

На формирование ежемесячной инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: продовольственные продукты и безалкогольные напитки (рост на 0,8%), гостиницы, кафе и рестораны (рост на 0,9%); одежда и обувь (выявлено снижение на 1,4%).

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03/01/2022 - 17:40
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