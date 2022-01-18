Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили и начальник Генерального штаба ВС Польши генерал Раймунд Анджейчак, фото: Министерство обороны Грузии
Новости

Командующий Силами обороны Грузии принял своего польского коллегу

18/01/2022 - 19:13
1 1 minute read

Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили сегодня принял своего польского коллегу генерала Раймунда Анджейчака. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере региональной безопасности и обороны.

По сообщению Министерства обороны Грузии, генерал-майор Георгий Матиашвили проинформировал своего польского коллегу о реформах, проводимых в Силах обороны Грузии, и продолжающемся процессе трансформации.

Согласно той же информации, на переговорах также обсуждалась поддержка Польши в реализации Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), а также тесное практическое сотрудничество в укреплении возможностей Военной полиции Грузии.

Во время своего первого визита в Грузию в качестве начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Анджейчак сказал, что преобразование и модернизация Вооруженных сил Грузии имеют «критическое значение», и подтвердил поддержку этих усилий со стороны Польши.

По сообщению Генштаба ВС Польши, стороны обсудили вопрос повышения возможностей Грузии в сферах кибербезопасности и противовоздушной обороны.

18 января начальник Генерального штаба Польши посетил Совместный учебно-оценочный центр НАТО-Грузия. Его визит в Грузию завершится сегодня.

Визит высокопоставленного чиновника Министерства обороны Польши проходит на фоне напряженных отношений между союзниками по НАТО и Россией из-за концентрации вооруженных сил в Украине и вокруг нее, а также требований о нерасширении НАТО.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
18/01/2022 - 19:13
1 1 minute read

მსგავსი/Related

Начальник ОШ ВС Иордании находится с визитом в Тбилиси

13/12/2021 - 19:47

Официальные лица ЕС и министры иностранных дел о Министериале Восточного партнерства

16/11/2021 - 20:27

В Польше отреагировали на «ухудшение здоровья Саакашвили»

15/10/2021 - 22:57

Грузия назначила новых послов в Украине, Польше, Швеции, Нидерландах и Мексике

04/10/2021 - 19:05
Back to top button