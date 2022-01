Командующий Силами обороны Грузии принял своего польского коллегу

Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили сегодня принял своего польского коллегу генерала Раймунда Анджейчака. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере региональной безопасности и обороны.

По сообщению Министерства обороны Грузии, генерал-майор Георгий Матиашвили проинформировал своего польского коллегу о реформах, проводимых в Силах обороны Грузии, и продолжающемся процессе трансформации.

Согласно той же информации, на переговорах также обсуждалась поддержка Польши в реализации Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), а также тесное практическое сотрудничество в укреплении возможностей Военной полиции Грузии.

Во время своего первого визита в Грузию в качестве начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Анджейчак сказал, что преобразование и модернизация Вооруженных сил Грузии имеют «критическое значение», и подтвердил поддержку этих усилий со стороны Польши.

По сообщению Генштаба ВС Польши, стороны обсудили вопрос повышения возможностей Грузии в сферах кибербезопасности и противовоздушной обороны.

18 января начальник Генерального штаба Польши посетил Совместный учебно-оценочный центр НАТО-Грузия. Его визит в Грузию завершится сегодня.

Визит высокопоставленного чиновника Министерства обороны Польши проходит на фоне напряженных отношений между союзниками по НАТО и Россией из-за концентрации вооруженных сил в Украине и вокруг нее, а также требований о нерасширении НАТО.

