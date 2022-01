Командующий Силами обороны Грузии посетил штаб-квартиру НАТО

Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили принял участие в заседании Военного комитета НАТО вместе с 30 военачальниками союзников и своим украинским коллегой в рамках своего визита в Брюссель 12-13 января.

По сообщению Министерства обороны Грузии, 13 января на заседании Комиссии НАТО-Грузия стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Грузии и регионе, а также проводимые в стране реформы в сфере обороны.

Стороны также акцентировали внимание на недавней увеличении числа военных провокаций со стороны Российской Федерации в Черноморско-Кавказском регионе и нарастающем процессе милитаризации.

По словам генерал-майора Матиашвили, на встречах с представителями оборонной сферы обсуждались инициативы, реализуемые в рамках Существующего пакета НАТО-Грузия, а также запланированные на 2022 год совместные военные учения НАТО-Грузия, а также будущие долгосрочные мероприятия, которые «еще больше углубят наше сотрудничество».

На пресс-конференции после встречи адмирал председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр похвалил Грузию за «впечатляющие реформы и укрепление оборонных возможностей в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия».

Он подчеркнул, что пакет был расширен «для улучшения взаимодействия между Грузией и различными частями ее командной структуры, а также для усиления ее военно-морского компонента и уделения большего внимания устойчивости».

Говоря о Грузии и Украине, председатель комитета подчеркнул, что обе страны получают «беспрецедентную поддержку и помощь со стороны НАТО». Он также выразил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

«Мы хотим убедиться, что у них есть все возможности не только для собственной безопасности, но и для их дальнейшего вклада в безопасность Европы», — сказал адмирал Бауэр.

Двусторонние встречи командующего Силами обороны

Перед заседанием Комиссии НАТО-Грузия, 13 января, генерал-майор Георгий Матиашвили встретился со своим украинским коллегой генерал-лейтенантом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии генералом Даниэлем Змеко.

По сообщению Министерства обороны Грузии, в ходе встречи с генерал-лейтенантом Залужным стороны обсудили вопросы безопасности Черноморского региона и растущее влияние России. Они также обменялись информацией о текущих оборонных реформах, а также о сотрудничестве своих стран с НАТО и Евросоюзом.

Согласно той же информации, генерал-майор Матиашвили осудил военную оккупацию Россией Крыма и части Восточной Украины и подчеркнул важность мирного урегулирования ситуации в соответствии с международным правом и нормами.

На встрече со своим словацким коллегой командующий Силами обороны Грузии подчеркнул важность укрепления сотрудничества между государствами-членами НАТО в свете региональных вызовов и угроз со стороны России.

Заседания Военного комитета НАТО прошли на фоне обострения отношений между Западом и Россией в связи с активизацией военных действий России вблизи Украины. При этом Россия просит НАТО не принимать в альянс Грузию и Украину.

На этой неделе стороны провели несколько встреч на высшем уровне, в том числе двусторонний диалог между Россией и США 10 января в Женеве, а также заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

