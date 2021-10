Делегации Военного комитета НАТО завершила визит в Грузию

Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Робом Бауэром завершила свой визит в Грузию, который проходил 7-8 октября, пленарным заседанием с представителями властей Грузии в селе Цинандали в регионе Кахети.

На заседании стороны обсудили сотрудничество между НАТО и Грузией, текущие реформы в Вооруженных силах Грузии, а также региональную безопасность и среду безопасности на Черном море.

В своем вступительном слове адмирал Бауэр подтвердил поддержку Грузии со стороны НАТО и сказал, что Североатлантический альянс «готов усилить поддержку Грузии».

«Постоянная угроза России в двух оккупированных регионах, продолжающиеся провокации России в соседних странах и ситуация с безопасностью в Черноморском регионе по-прежнему представляют собой вызов для Грузии и альянса», — сказал адмирал Бауэр.

В свою очередь, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заверил комитет в неизменной приверженности Грузии «нашим общим принципам и целям безопасности». Он подчеркнул, что стремление Грузии к членству в НАТО сильнее, чем когда-либо.

Встреча министра обороны с адмиралом Бауэром

На встрече 7 октября министр Бурчуладзе и адмирал Бауэр обсудили текущие реформы в сфере обороны и приоритеты военного сотрудничества НАТО.

Стороны подчеркнули прогресс, достигнутый в реализации обновленного Существенного пакета НАТО-Грузия, и подчеркнули необходимость более активного участия НАТО в укреплении безопасности на Черном море. Они также обсудили вклад Грузии в международные миссии под руководством НАТО и прогресс страны в развитии своего транзитного потенциала.

Отметив вклад Грузии в миссии альянса, председатель Военного комитета НАТО сказал, что «альянс никогда не обращался к Грузии напрасно». «НАТО и Грузия объединяет уникальное партнерство, которое со временем будет только укрепляться», — сказал адмирал Бауэр.

В ходе визита председатель комитета адмирал Роб Бауэр также встретился с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираком Гарибашвили и командующим Силами обороны, генерал-майором Георгием Матиашвили. В рамках своего четвертого визита делегация Военного комитета также посетила Совместный центр обучения и оценки НАТО-Грузия.

