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Председатель Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер в Грузии
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Председатель Военного комитета ЕС находится с визитом в Грузии

Civil.ge Send an email 09/02/2024 - 19:07
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Председатель Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер находится с двухдневным визитом в Грузии.

9 февраля генерал Бригер встретился с командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили. По информации Министерства обороны Грузии, на встрече, которая прошла в Генеральном штабе, стороны обсудили вопросы партнерства с Евросоюзом в военной сфере и планы на будущее. Матиашвили поблагодарил Бригера за поддержку Сил обороны Грузии в процессе углубления сотрудничества с ЕС и «еще раз подтвердил приверженность реформам и ценностям, на которых строятся отношения между Грузией и ЕС в военной сфере».

По информации министерства, стороны на встрече «сфокусировали внимание на растущей динамике сотрудничества Грузии с Евросоюзом в рамках Общей политики обороны и безопасности (CSDP) и рассмотрели механизмы, направленные на повышение обороноспособности и оборонных возможностей страны».

В рамках визита генерал Бригер также посетил Совместный учебно-оценочный центр НАТО-Грузия, где обсудил планы сотрудничества вместе с руководящими лицами центра. Он также почтил память павших за территориальную целостность страны военных на площади Героев в Тбилиси.

Генерал Бригер написал в Твиттере, что командующий Силами обороны Грузии проинформировал его о ситуации с безопасностью в Черноморском регионе.

В рамках визита запланирована также встреча делегации военного комитета ЕС с председателем Комитета Парламента по обороне и безопасности, а также посещение линии оккупации.

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Civil.ge Send an email 09/02/2024 - 19:07
12 1 minute read

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