Порт Батуми, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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В 2021 году внешняя торговля Грузии увеличилась на 25,6%

14/01/2022 - 13:40
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Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 14 января, в 2021 году по сравнению с предыдущим годом внешняя торговля Грузии увеличилась на 25,6% и составила 14,3 млрд долларов США.

Экспорт увеличился на 26,9% до 4,2 млрд долларов США, а импорт увеличился на 25,1% до 10,1 млрд долларов США. 5,8 млрд долларов составило отрицательное сальдо торгового баланса, составив 40,7% всего внешнеторгового оборота.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом внешнеторговый оборот страны сократился на 14,8%.

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14/01/2022 - 13:40
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