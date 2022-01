Назначен новый заместитель министра образования

Министерство образования и науки Грузии сообщило 11 января, что Тамара Махарашвили назначена первым заместителем министра, которая сменила на этом посту Экатерине Дгебуадзе. Последняя продолжит работу в Агентстве США по международному развитию (USAID) по направлению образования.

По информации министерства, Махарашвили будет курировать дошкольное и общее образование, а также Национальный центр по повышению квалификации учителей и Службу мандатариев образовательных заведений.

До назначения заместителем министра Махарашвили была директором Национального центра развития качества образования с 2019 года. До этого она занимала должность директора Агентства государственной опеки Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Ранее она была заместителем государственного министра Грузии по делам диаспоры и заместителем министра по делам беженцев и расселению Грузии.

Махарашвили имеет степень магистра филологии Факультета востоковедения Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили.

Еще один заместитель министра образования Тамар Китиашвили подала в отставку. По данным ведомства, она возглавит Агентство профессиональных навыков.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)