Изменения в Национальной учебной программе предоставят школам «больше автономии»

Первый этап работы по внесению изменений в Национальную учебную программу по инициативе Министерства образования и науки Грузии завершен, – заявили в министерстве, отметив, что обновленный документ предполагает предоставление большей автономии публичным и частным школам.

«Изменения коснулись всех компонентов, связанных с планированием и управлением учебы и обучения, включая принципы, цели и содержательные приоритеты учебы и обучения, а также методы преподавания, оценки и организации учебного процесса», – заявили в министерстве, добавив, что каждый компонент в большей степени ориентирован на поддержку общеобразовательных учреждений и дает школам больше возможностей «творчески планировать образовательный процесс и учитывать интересы учащегося».

Министерство заявляет, что согласно изменениям:

четко определено, что подразумевается под углубленной учебой и обучением, ориентированным на учащихся;

определены принципы, на основе которых формируются результаты учебы и обучения и промежуточные образовательные цели;

уточнены принципы, на основе которых учителя должны проводить определяющую и формирующую оценку;

уточнены функция и значение школьной учебной программы;

по-новому сформулированы цели Национальной учебной программы (исходя из национальных целей общего образования, рамок квалификаций и компетенций XXI века);

по-новому сформулированы цели для каждой предметной группы в соответствии с этапами. Частным школам разрешено самим определять, какие предметы они преподают (какие результаты обучения они определяют) для достижения этих целей;

методические рекомендации изъяты из Национальной учебной программы (упразднена третья глава, где были представлены советы – как можно планировать годовые программы);

отменены компоненты и модели определяющего оценивания (классное задание, домашнее задание, итоговое задание). Сами школы могут создать оригинальную определяющую систему и принципы оценивания, согласно которым выставленные в школьной системе оценки будут конвертированы в 10-балльную систему, определенную Национальной учебной программой;

частным школам разрешили устанавливать порог преодоления не класса, а уровня;

если средний годовой балл учащегося ниже 5,0 по любому предмету в классе, школа обязана предложить учащемуся программу ремедиации перед осенним экзаменом;

Программа ремедиации в форме пониженного и ускоренного учебного курикулума также должна предлагаться школой учащимся, которые не посещают школу или подвергаются высокому риску отчисления. Содержание курикулума определяется самой школой на основе Национальной учебной программы;

школа сама определяет почасовое сетку занятий с соответствующим обоснованием, учитывая потребности и интересы учащихся, а также человеческие и финансовые ресурсы школы. Почасовая сетка, приведенная в Национальной учебной программе, носит лишь рекомендательный характер;

Национальная учебная программа больше не описывает функции предметных кафедр и классных руководителей. Школы могут сами решать – какие функции будут выполнять члены школьного сообщества и какова будет структура школы;

для иностранных граждан, обучающихся по иноязычной программе в частной школе, уровни обучения государственному языку определяются в соответствии с годами обучения (на основе единой европейской системы языковых рекомендаций);

в грузинском секторе/школе снято ограничение для учащихся, представляющих этнические меньшинства, предполагающее требование преподавания родного языка в случае 10 желающих. Следовательно, в случае обучения на грузинском секторе каждому учащемуся будет предоставлена ​​возможность изучить родной язык в индивидуальном порядке.

Также утверждено правило согласования учебников, на основании которого частные и публичные школы могут использовать в учебном процессе негрифированные учебники, согласованные с министерством.

По заявлению министерства, одновременно проходит процесс пересмотра предметных стандартов и начато формирование предметных групп, в которых участвуют активные преподаватели, представители академической среды и психологи. Процесс пересмотра завершится весной 2024 года.

