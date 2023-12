Грузия в отчете PISA за 2022 г.

Программа международной оценки учащихся (PISA) 5 декабря опубликовала отчет о знаниях и навыках 15-летних школьников по математике, чтению и естественным наукам. Результаты PISA предоставляют информацию о том, насколько хорошо системы образования готовят учащихся к решению реальных задач и достижению успеха в будущем.

PISA — это программа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая оценивает знания и навыки 15-летних подростков во всем мире в области чтения, математики и естественных наук.

В оценке 2022 года приняли участие около 690 000 учащихся из 81 страны, что в конечном итоге представляет примерно 29 миллионов 15-летних детей. В оценке из Грузии приняли участие 6 583 учащихся (40 400 15-летних) из 267 школ.

Основные тенденции

Средние результаты в Грузии в 2022 году были примерно такими же, как в 2018 году по математике, чтению и естественным наукам. Небольшие изменения все еще заметны:

380 баллов по чтению в 2018 году сократились на шесть пунктов и в 2022 году составили 374;

По математике результат 2018 года в 398 баллов снизился на восемь баллов до 390 в 2022 году;

По естественным наукам имеющиеся в 2018 году 383 балла увеличились на один балл и в 2022 году достигли 384.

Однако учащиеся в Грузии набрали баллы ниже среднего по OECD по математике, чтению и естественным наукам.

В этом вопросе грузинские учащиеся набрали 374 балла, тогда как средний показатель по OECD составляет 482 балла;

Грузинские учащиеся набрали 390 баллов по математике, тогда как средний показатель по OECD составляет 480 баллов;

Грузинские учащиеся набрали 384 балла по естественным наукам, тогда как средний показатель по OECD составляет 491.

Что означают эти цифры?

Лишь 34% грузинских школьников достигли 2-го уровня знаний по математике (что существенно ниже результатов стран, участвующих в оценке PISA – 69%), а это означает, что только 34% учащихся умеют «хотя бы интерпретировать и распознавать без прямых указаний, как можно математически представить простую ситуацию».

Только 33% грузинских учащихся достигли второго уровня чтения или выше (средний показатель по OECD 74%), а это означает, что «эти учащиеся могут, по крайней мере, извлечь основную идею из текста средней длины, найти информацию, используя четкие, но иногда сложные критерии и обсуждать цель и форму текстов, если им на это четко указывают».

Только 35% учеников в Грузии достигли уровня 2 или выше по естественным наукам (в среднем по OECD 76%). «Как минимум, эти учащиеся способны найти достоверные объяснения известных научных явлений и использовать эти знания, чтобы определить, является ли вывод обоснованным на основе предоставленных данных», — говорится в отчете.

Гендерные различия

В Грузии мальчики и девочки в среднем выполняли математические задания на одинаковом уровне. Однако по чтению девочки опередили мальчиков на 35 баллов. Кроме того, по естественным наукам девочки имели преимущество над мальчиками на 14 баллов.

Школьная жизнь

В 2022 году 79% учащиеся в Грузии заявили, что легко заводят друзей в школе (этот показатель близок к показателю OECD в 76%); Однако только 51% чувствовали себя комфортно в школе (по OECD – 75%).

Чувство безопасности в школе и вокруг нее

Данные PISA 2022 показали, что 13% грузинских учащихся не чувствуют себя в безопасности по дороге в школу, что на процент выше, чем средний показатель по OECD (8%); Кроме того, 11% учащихся заявили, что не чувствуют себя в безопасности в своих классах, что также выше среднего показателя по ОЭСР (7%).

Что касается темы буллинга, 13% девочек и 15% мальчиков заявили, что подвергались издевательствам как минимум несколько раз в месяц. Эти цифры ниже среднего показателя по OECD, составляющего 20% для девочек и 21% для мальчиков.

