НПО обращаются к Министерству образования по поводу протеста учителей

Местные неправительственные организации 6 декабря обратились к Министерству образования Грузии с рекомендацией, как сделать процесс отбора директоров публичных школ более справедливым и легитимным. Заявление было сделано на второй день двадцатичетырехчасовой акции протеста и голодовки учителей перед зданием министерства.

В настоящее время около 1 200 публичных школ возглавляют исполняющие обязанности директоров. Приказом Министерства образования и науки право быть директором публичной школы предоставлено 593 кандидатам. Выборы директоров школ прошли в 927 школах, и в большинстве из них министерством был выдвинут только один кандидат, хотя были и другие кандидаты. Указанное решение вызвало недовольство среди кандидатов на должности директоров, а также в школах и образовательном сообществе. Общественные организации сделали ряд заявлений по поводу справедливости избирательного процесса директоров публичных школ и выявленных системных недостатках как в ходе процесса отбора, так и после объявления окончательных результатов, а также дали подробные рекомендации министерству, которые не были приняты во внимание.

В совместном заявлении неправительственные организации призывают Министерство образования объявить повторный конкурс в тех школах, где кандидат(ы) на пост директора не были представлены в попечительский совет; Порядок выдвижения кандидатов на пост директора в школах должен быть изменен и любому аттестованному кандидату в этих школах должно быть предоставлено право зарегистрироваться кандидатом на директора в школе по его выбору.

Что касается 162 кандидатов, сдавших сертификационный письменный экзамен, неправительственные организации призывают министерство назначить с ними повторное собеседование и в случае успешного прохождения собеседования предоставить этим лицам право участвовать в переизбрании. Кроме того, переговоры должны проводиться с сертифицированными кандидатами на должности директоров, а в школах, где нет сертифицированных кандидатов, сертифицированные кандидаты должны назначаться по своему усмотрению. В отсутствие таковых использование дискреционных полномочий должно быть обосновано аргументированно.

Организации призывают министерство создать специальную комиссию, в состав которой войдут авторитетные тематические общественные организации, специалисты образования, народный защитник и другие соответствующие представители, и которая обеспечит разработку нового правила отбора и избрания директора школ; проведет собеседование для сдавших сертификационный экзамен; разработает стратегию создания системы непрерывного профессионального развития директоров школ. Кроме того, обязанность исполнения документов, созданных комиссией, должна быть возложена на правительство Грузии, Парламент и Министерство образования и науки.

«Мы призываем Министерство образования и науки как можно скорее принять во внимание упомянутые рекомендации и начать предпринимать эффективные шаги, чтобы не ставить под угрозу здоровье людей, участвующих в акции протеста, и не допустить ухудшения ситуации… Со своей стороны еще раз выражаем готовность к участию в процессах и посредничеству», – говорится в совместном заявлении.

Заявление подписали: Образовательная коалиция; Центр гражданской интеграции и межэтнических отношений; Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED); Открытое пространство Кавказ (COS); Центр социальной справедливости (SJC); Родители за образование; Сапари; Гражданское движение за свободу; Демократическая инициатива Грузии; Место встречи Дманиси; Свободная ассоциация; Международная прозрачность – Грузия; Центр по правам человека (HRC); Стражи демократии; Центр гражданского образования и реабилитации (ЦЕРЦ); Семьи против дискриминации (FAD); Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ); Академия Будущего Грузии (GFA); Партнерство по правам человека (PHR).

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)