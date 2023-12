Из-за предполагаемого политического отбора директоров школ учителя объявили голодовку

На второй день голодовки школьных учителей у здания Министерства образования пришлось мобилизовать бригаду скорой медицинской помощи. Учительница Майя Экаладзе столкнулась с проблемами со здоровьем после того, как прибегла к крайней форме мирного протеста вместе со своими коллегами и провела ночь перед зданием министерства. Она просит министерство признать, что процесс отбора директоров школ был несправедливым и должности распределялись выборочно.

Вчера, 4 декабря, после полугода ожидания учителя наконец встретились с министром образования Георгием Амилахвари. Майя Экаладзе и ее коллега Давид Перадзе в течение двух часов беседовали с министром и его заместителями Тамар Махарашвили и Гелой Геладзе. По словам педагогов, ни одну из проблем учителей не удалось решить на встрече и поэтому участники протеста решили продолжить голодовку.

Процесс назначения директоров публичных школ в Грузии состоит из трех этапов. На первом этапе кандидаты проходят тестирование. Кандидаты, прошедшие минимальный порог компетентности, затем сдают устный экзамен, проводимый комиссией, созданной Министерством образования. Результаты устного экзамена фиксируются в соответствующем отчете. Успешные кандидаты затем представляются Попечительскому совету публичной школы, который выбирает наиболее подходящего кандидата.

Опасения по поводу процесса отбора директоров

Учителя в последнее время заявляли, что процесс отбора директоров публичных школ политически мотивирован и что многие квалифицированные кандидаты «блокируются» из-за политической принадлежности. Участники акции говорят, что провести полноценную дискуссию с министерством не удалось. До вчерашней встречи представитель министерства, заместитель министра образования Тамар Махарашвили встретилась с учителями только 22 ноября, однако, по словам учителей, она не ответила ни на один их вопрос.

В июне после объявления результатов сертификационного экзамена кандидатов в директора участники, считавшие, что с ними обошлись несправедливо, начали акцию протеста перед зданием министерства. Около 160 претендентов, участвовавших в процессе сертификации, не прошли стадию собеседования, 26 из них продолжили спор в суде и потребовали аннулирования результатов собеседования и его повторного проведения в справедливых условиях. Их интересы в суде защищает «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).

Согласно заявлению ISFED от 17 октября, организация изучила протоколы собеседований с кандидатами. В результате анализа были выявлены нарушения столь существенного характера, которые могли повлиять на ход процесса. Среди них «в некоторых случаях протокол собеседования подписывался членом комиссии, который вообще не присутствовал на собеседовании кандидата; Продолжительность собеседования и задаваемые вопросы указывали на формальный характер собеседования, в большинстве случаев процесс длился 10 минут, что не позволяло провести полную оценку кандидатов».

Другая правозащитная организация «Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что министерство представило в попечительские советы только по одному кандидату на пост директора в подавляющем большинстве из более чем 900 публичных школ по всей стране. Представители организации пообщались с несколькими бывшими директорами и желающими стать директорами, чьи кандидатуры не были представлены ни в одну школу. Все они считают, что процесс политизирован и политические взгляды их самих или членов их семей имели решающее значение при выдвижении кандидатов.

В исследовании, опубликованном в 2022 году, «Международная прозрачность – Грузия» писала о примерах политической дискриминации директоров публичных школ. Предположительно, правящая партия совместно со Службой госбезопасности составляла на них политические досье и на их основе проводила кадровую политику. В частности, с осени 2020 года по август 2021 года Министерство образования и науки не назначило как минимум 112 директоров публичных школ исполняющими обязанности директоров после истечения срока их полномочий. По мнению организации, решающее значение для увольнения директоров имели оценки СГБ и правящей партии, что является «незаконной и совершенно неприемлемой практикой».

Министр образования заявляет, что вопросы, поднятые учителями, являются частью дезинформационной кампании против министерства, целью которой является «каким-то образом повредить реформам, которые успешно реализуются» в системе образования. По его словам, «в 92% школ, где проводились конкурсы, и аппликанты подавали заявления, попечительские советы школ сами выбирали кандидатов. Остались только 8% таких, где их не выбрали».

Следует отметить, что на встрече с министром образования 4 ноября учителям пообещали, что в школах, которыми по-прежнему управляют исполняющие обязанности директоров, министр рассмотрит вопрос использования своих дискреционных полномочий и напрямую назначит директоров. Кроме того, министерство рассматривает возможность организации дополнительного этапа конкурса в этих школах.

Однако после встречи с учителями министр сказал: «сейчас некоторые говорят, что нам следует применить дискрецию. Для чего нам ее использовать? Квалифицированная комиссия приняла решение, которое принято». Он также отметил, что «любой человек имеет право обратиться в суд, если считает, что его права нарушены».

Учителей также обвиняют в политически мотивированных протестах. По словам Давида Перадзе и Майи Экаладзе, на встрече министр указал на политизацию учителей и спросил, стоит ли за ними кто-нибудь. Учителя считают такое отношение оскорбительным и заявляют, что готовы публично обсуждать свои требования в любом формате и с любой аудиторией.

Многолетняя практика политически мотивированных назначений директоров школ оказалась в центре внимания не так давно, когда в октябре публичные школы Чхороцку, Кирцхи и Ахути региона Самегрело опротестовали выдвижение Министерством образования кандидатов в директора в 927 грузинских школах, в большинстве из которых были представлены только один кандидат.

Вопрос о зарплате учителей

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 3 ноября, что согласно пересмотренной версии проекта бюджета на 2024 год, Министерству образования будет выделено 160 миллионов лари, которые будут направлены на повышение зарплат учителей на полной ставке примерно на 500 лари. 24 ноября министр образования выступил с заявлением, согласно которому новая формула повышения зарплат учителей будет введена в действие с 1 июля 2024 года.

Педагоги, которые изначально требовали повышения зарплаты с января 2024 года, в ходе встречи с представителями министерства согласились на повышение с июля следующего года, хотя вопрос о процессе подбора директоров остается нерешенным.

