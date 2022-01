В связи с беспорядками в Сухуми задержаны четыре человека

«Прокуратура» оккупированной Абхазии 8 января сообщила о задержании четырех человек в связи с беспорядками 21 декабря против администрации Аслана Бжания в Сухуми.

Задержанные — Рамазан Джопуа, Анри Инапшба, Беслан Цвижба и Аслан Тания — обвиняются в массовых погромах и насилии в отношении представителей власти.

В «прокуратуре» также заявили, что «Служба безопасности» и «Министерство внутренних дел» Абхазии продолжают расследование в отношении других лиц, причастных к беспорядкам.

Между тем оппозиционные СМИ сообщили, что пятый человек, Баграт Сурмава, также был арестован в связи с событиями 21 декабря. Распространяется также неподтвержденная информация о шестом задержанном.

Реакция оппозиции

Народно-патриотический союз Абхазии, организовавший протест 21 декабря, осудил аресты 8 января, назвав их «безрассудным и недальновидным актом».

Народно-патриотический союз заявил, что «цинично» арестовывать активистов оппозиции режимом Бжания накануне 9 января — в день, когда два года назад сторонники тогдашнего лидера оппозиции Аслана Бжания вторглись в администрацию президента, что в конечном итоге способствовало его приходу к власти.

«Именно Бжания А.Г. со своими сторонниками все шесть лет без какого-либо зазрения совести расшатывал органы государственной власти… Это люди, которые с первых дней восхождения к власти цинично попирают все писанные и не писанные законы Абхазии и Абхазского общества», — заявил союз.

На совместной пресс-конференции 9 января Ахра Бжания, один из лидеров Народно-патриотического союза, а также депутаты от оппозиции Гиви Кварчия и Гари Кокая пообещали использовать все политические методы для оказания давления на власть.

Ахра Бжания заявил, что, арестовывая политических оппонентов, администрация Аслана Бжания пыталась способствовать реализации неоднозначных инициатив главы региона.

«Это будет продажа энергетики, продажа жилья, продажа прибрежных зон», — сказал он, имея в виду планы Бжания по продаже абхазской собственности гражданам России.

Депутат Кварчия заявил, что двое задержанных — Джопуа и Инапшба — его помощники. Отметив, что оба они были арестован с процессуальными нарушениями, Кварчия сказал, что его помощники были арестованы за их позиции по «вопросам суверенитета, энергетики и недвижимости».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)