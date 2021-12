«Прокуратура» оккупированной Абхазии начала расследование беспорядков в Сухуми

«Прокуратура» оккупированной Абхазии начала расследование беспорядков, произошедших во время акции протеста против лидера региона Аслана Бжания в Сухуми в ночь с 21 на 22 декабря.

По сообщению местного информационного агентства «Апсныпресс», прокуратура расследует дело по статьям 206 (1), 206 (2) и 320 (3) «Уголовного кодекса» Абхазии, которые касаются организации массовых беспорядков, которые привели к погрому и уничтожению имущества; участия в массовых беспорядках; насилие в отношении государственного должностного лица или угрозы применения насилия в отношении него.

Как сообщает «Апсныпресс», прокуратура проводит соответствующие следственные мероприятия по установлению предполагаемых виновных и ущерба, нанесенного беспорядками.

Митинг 21-22 декабря был самым острым против Бжания с момента его прихода к власти на внеочередных выборах в марте 2020 года.

Акция протеста переросла в беспорядки после того, как между протестующими, пытавшимися проникнуть в «законодательный орган», и полицией вспыхнула конфронтация.

Акция протеста была организована созданным недавно Народно-патриотическим союзом Абхазии, который все чаще противостоит администрации Аслана Бжания по поводу ряда разногласий, возникших в течение года, включая инцидент со стрельбой в Сухуми и обеспокоенность ухудшением работы правоохранительных органов.

Народно-патриотический союз также выразил протест против продолжающегося расследования приватизации Беслетской электростанции, принадлежащей лидеру оппозиции Кану Кварчия. Оппозиция называет расследование политически мотивированным и требует увольнения «главного прокурора» Адгура Агрба.

Кроме того, оппозиция планирует начать процедуру импичмента Бжания в «законодательном органе». Об этом плане объявил Народно-патриотический союз после переговоров с лидером Абхазии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)