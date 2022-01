Новогоднее поздравление Премьер-министра Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил население страны с Новым 2022 годом.

«Civil Georgia» предлагает перевод полного текста новогоднего поздравления премьер-министра с грузинского на русский язык:

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю с наступлением Нового года!

Пусть наступающий год станет годом прогресса, успехов, единства, благополучия и еще большего развития для нашего народа и страны.

Мы встречаем Новый год с надеждой исполнения желаний и, прежде всего, я желаю, чтобы этот Новый год принес общий мир и положил конец пандемии на Земле, чтобы люди во всем мире могли вернуться к нормальной жизни, и мы могли все смотреть вперед, думать о будущем, развитии, возрождении, обновлении, реализации новых амбициозных проектов.

2021 год был полон вызовов — были также политические волнения, были препятствия, вызванные пандемией в разных направлениях, и, кроме того, было много трагедий, вызванных гибелью людей. К сожалению, мы потеряли многих наших сограждан в борьбе с вирусом, и я хочу еще раз выразить свою обеспокоенность по поводу каждой потерянной жизни.

Но прошлый год также был отмечен и разными успехами — наша страна не останавливалась на пути прогресса ни на минуту, у нас были серьезные достижения как на местном, так и на международном уровне.

После убедительной победы на выборах для того, чтобы наша страна двигалась вперед и была более успешной, нам нужен новый подход к управлению, что означает прогресс и быстрое развитие во всех направлениях. Этот новый подход требует смелых и своевременных решений, и мы тоже начинаем Новый год именно с этого подхода.

Следующий год придаст еще более сильный импульс нашей деятельности. В первую очередь, это будет направление экономики. Прошлый год был успешным, экономика начала восстанавливаться быстрее, чем ожидалось, и с точки зрения темпов роста Грузия является выдающимся лидером не только в регионе, но и во всей Европе, но, конечно, мы не удовлетворены тем, чего мы достигли, нам нужно больше, мы должны принести это нашей стране и нашему народу еще более быстрое развитие и благополучие. В следующем году мы создадим новые рабочие места, мы должны сократить бедность, у нас будет развитие и прогресс во всех направлениях, мы должны суметь, чтобы завтрашний день стал лучше.

Экономически сильная и единая Грузия, сильное грузинское государство — это должно стать нашей главной целью. Это возможно, и мы можем это сделать! С нашим единством, последовательным и самоотверженным трудом Грузия обязательно станет таким государством.

Новый год всегда приносит новые надежды, и именно с этой надеждой я хочу поздравить наших абхазских и осетинских братьев с наступлением 2022 года. Я от всего сердца желаю, чтобы этот год стал поворотным в плане сближения наших отношений, и чтобы мы скорее начали жить вместе в развитой и объединенной Грузии.

Хочу с особым уважением и любовью поздравить с Новым годом представителей нашей сферы здравоохранения, всех врачей, медсестер и помощников, людей, которые в прямом смысле этого слова работают круглые сутки, бесстрашно, героически служа нашему народу, защищая в этот сложный период их здоровье и жизнь.

Хочу поздравить с Новым годом всех, кто далеко от дома, но все равно вместе с нами встречает этот праздник. Хочу поприветствовать отсюда наших дорогих эмигрантов и пожелать им скорейшего возвращения к своим семьям, на Родину.

Особые поздравления с Новым годом нашим полицейским, нашим героическим солдатам, нашим офицерам, достойным гордости, тем, кто дает пример отваги будущим поколениям.

Поздравляю всех публичных служащих, всех трудящихся, чей ежедневный добросовестный и упорный труд способствует успехам и укреплению нашего государства.

Поздравляю нашу молодежь, необычное, прогрессивное, талантливое поколение и желаю успехов на жизненном пути. Поздравляем наших профессоров, воспитателей нашей молодежи, и я обещаю, что мы продолжим ценить их упорный труд и в будущем, и я желаю, чтобы этот новый год принес им много радости и счастья.

С большим трепетом поздравляю старшее поколение, пенсионеров, ветеранов, желаю им бодрости и здоровья. Наш долг — позаботиться о них, и мы не пожалеем для этого усилий.

Новый год и надежда на будущее дают нам веру и силы служить нашей драгоценной Родине с большим воодушевлением, преданностью, искренностью и любовью!

Еще раз поздравляю с Новым годом!

Да хранит нас Бог!».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)