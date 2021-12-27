Колючая проволока около Цхинвальского региона/Южной Осетии. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge / Civil.ge
Новости

У линии оккупации Цхинвали задержаны двое граждан Грузии

27/12/2021 - 16:40
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Служба государственной безопасности Грузии сообщила 27 декабря, что российские оккупационные силы незаконно задержали двух граждан Грузии в оккупированном Цхинвальском регионе, недалеко от села Лопани, которое, по заявлению СГБ, принадлежит Хашурскому муниципалитету.

По сообщению СГБ, об инциденте проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий, и была активирована «горячая линия», действующая при Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии.

«Незаконные задержания значительно усложняют обстановку безопасности на линии оккупации и оккупированных территориях, и ставят под угрозу повседневную жизнь местных жителей. Российская Федерация несет полную ответственность за незаконные задержания», — заявила Служба госбезопасности Грузии.

Село Лопани находится в юго-западной части оккупированного региона. В октябре в том же районе были задержаны двое граждан Грузии.

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27/12/2021 - 16:40
5 1 minute read

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