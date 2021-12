У линии оккупации Цхинвали задержаны двое граждан Грузии

Служба государственной безопасности Грузии сообщила 27 декабря, что российские оккупационные силы незаконно задержали двух граждан Грузии в оккупированном Цхинвальском регионе, недалеко от села Лопани, которое, по заявлению СГБ, принадлежит Хашурскому муниципалитету.

По сообщению СГБ, об инциденте проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий, и была активирована «горячая линия», действующая при Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии.

«Незаконные задержания значительно усложняют обстановку безопасности на линии оккупации и оккупированных территориях, и ставят под угрозу повседневную жизнь местных жителей. Российская Федерация несет полную ответственность за незаконные задержания», — заявила Служба госбезопасности Грузии.

Село Лопани находится в юго-западной части оккупированного региона. В октябре в том же районе были задержаны двое граждан Грузии.

