У линии оккупации Цхинвали задержаны двое граждан Грузии
Служба государственной безопасности Грузии сообщила 27 декабря, что российские оккупационные силы незаконно задержали двух граждан Грузии в оккупированном Цхинвальском регионе, недалеко от села Лопани, которое, по заявлению СГБ, принадлежит Хашурскому муниципалитету.
По сообщению СГБ, об инциденте проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий, и была активирована «горячая линия», действующая при Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии.
«Незаконные задержания значительно усложняют обстановку безопасности на линии оккупации и оккупированных территориях, и ставят под угрозу повседневную жизнь местных жителей. Российская Федерация несет полную ответственность за незаконные задержания», — заявила Служба госбезопасности Грузии.
Село Лопани находится в юго-западной части оккупированного региона. В октябре в том же районе были задержаны двое граждан Грузии.
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