По сообщению СГБ Грузии, в оккупированном Цхинвали задержаны двое граждан Грузии

Служба госбезопасности Грузии сообщила 28 октября, что «российские оккупационные силы» «незаконно задержали» двух граждан Грузии на прилегающих территориях к селу Лопани, которое контролируется оккупированным Цхинвали.

По сведениям СГБ, «в связи с очередным незаконным действием российских оккупационных сил» была активирована «горячая линия», и проинформированы МНЕС и международные партнеры.

По заявлению ведомства, центральная власть Грузии прибегает ко всем средствам, чтобы добиться скорейшего освобождения незаконно задержанных лиц.

