Колючая проволока около Цхинвальского региона/Южной Осетии. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge / Civil.ge
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По сообщению СГБ Грузии, в оккупированном Цхинвали задержаны двое граждан Грузии

28/10/2021 - 21:51
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Служба госбезопасности Грузии сообщила 28 октября, что «российские оккупационные силы» «незаконно задержали» двух граждан Грузии на прилегающих территориях к селу Лопани, которое контролируется оккупированным Цхинвали.

По сведениям СГБ, «в связи с очередным незаконным действием российских оккупационных сил» была активирована «горячая линия», и проинформированы МНЕС и международные партнеры.

По заявлению ведомства, центральная власть Грузии прибегает ко всем средствам, чтобы добиться скорейшего освобождения незаконно задержанных лиц.

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28/10/2021 - 21:51
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