По сообщению СГБ, у оккупационной линии Цхинвали задержаны 4 гражданина Грузии

Служба государственной безопасности Грузии сообщила 23 декабря, что у линии оккупации Цхинвальского региона российские оккупационные силы незаконно задержали четырех граждан Грузии в районе села Адзви Горийского муниципалитета.

По сообщению СГБ, о случившемся проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий, а также была активирована «горячая линия», действующая при Миссии наблюдателей ЕС.

«Вредоносная практика незаконных задержаний значительно ухудшает обстановку безопасности на местах и ​​угрожает стабильности в регионе», — говорится в заявлении СГБ Грузии.

