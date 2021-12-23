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По сообщению СГБ, у оккупационной линии Цхинвали задержаны 4 гражданина Грузии
Служба государственной безопасности Грузии сообщила 23 декабря, что у линии оккупации Цхинвальского региона российские оккупационные силы незаконно задержали четырех граждан Грузии в районе села Адзви Горийского муниципалитета.
По сообщению СГБ, о случившемся проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий, а также была активирована «горячая линия», действующая при Миссии наблюдателей ЕС.
«Вредоносная практика незаконных задержаний значительно ухудшает обстановку безопасности на местах и угрожает стабильности в регионе», — говорится в заявлении СГБ Грузии.
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