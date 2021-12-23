Колючая проволока около Цхинвальского региона/Южной Осетии. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge / Civil.ge
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По сообщению СГБ, у оккупационной линии Цхинвали задержаны 4 гражданина Грузии

23/12/2021 - 16:12
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Служба государственной безопасности Грузии сообщила 23 декабря, что у линии оккупации Цхинвальского региона российские оккупационные силы незаконно задержали четырех граждан Грузии в районе села Адзви Горийского муниципалитета.

По сообщению СГБ, о случившемся проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий, а также была активирована «горячая линия», действующая при Миссии наблюдателей ЕС.

«Вредоносная практика незаконных задержаний значительно ухудшает обстановку безопасности на местах и ​​угрожает стабильности в регионе», — говорится в заявлении СГБ Грузии.

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23/12/2021 - 16:12
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