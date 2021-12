По данным СГБ, в оккупированном Цхинвали незаконно задержали 2 граждан Грузии

Служба государственной безопасности Грузии заявила 10 декабря, что российские оккупационные силы незаконно задержали двух граждан Грузии недалеко от села Цинагара Ахалгорского муниципалитета в оккупированном Цхинвальском регионе.

Согласно сообщению СГБ, МНЕС и сопредседатели Женевских переговоров были проинформированы об инциденте, также была активирована горячая линия, и центральная власть использует все доступные средства для освобождения задержанных «в кратчайшие сроки».

Полную ответственность за нарушение основных прав человека на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации СГБ Грузии возлагает на российские оккупационные силы, заявляя, что «предпринятые ими различные незаконные действия наносят ущерб обстановке безопасности на местах и ​​усложняют повседневную жизнь населения».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)