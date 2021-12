Джуаншер Бурчуладзе встретился с министрами обороны и иностранных дел Словакии в Братиславе

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе находится с визитом в Словакии, где 17 декабря встретился со своим словацким коллегой Ярославом Надем лицом к лицу и в расширенном формате, а также с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчком.

Встреча в Министерстве обороны Словакии

По сообщению Министерства обороны Грузии, в ходе переговоров обсуждались текущие реформы в Силах обороны Грузии, обстановка безопасности в регионе и мире, вопросы безопасности на Черном море и важность участия НАТО в обеспечении безопасности Черноморского региона.

Министр Бурчуладзе подчеркнул значительный вклад Словакии в реализацию Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), а также ее вклад в Миссию наблюдателей ЕС в Грузии.

Как сообщает Минобороны Словакии, министр Надь отметил, что Грузия стала еще более тесным партнером Словакии благодаря ее усилиям по евроатлантической интеграции.

Министр обороны Словакии отметил, что «качественные отношения на политическом уровне создают прочную основу для дальнейшего развития сотрудничества в области обороны и безопасности».

Министр Надь также рассказал о возможностях развития сотрудничества, в том числе об участии Вооруженных сил Грузии и экспертов в международных учениях, запланированных в Словакии. Министры также обсудили перспективы укрепления сотрудничества в оборонной промышленности.

Встреча с министром иностранных дел Словакии

Как сообщает МИД Словакии, министр обороны Грузии и глава МИД Словакии обсудили ситуацию на украинско-российской границе, региональную стабильность и безопасность на Черном море, а также перспективы мирного урегулирования конфликтов в Грузии.

Согласно той же информации, министр Корчок подчеркнул готовность Братиславы к более тесному сотрудничеству с Грузией в политической сфере и сфере безопасности и выразил поддержку политике открытых дверей НАТО.

На встрече министр обороны Грузии подчеркнул вклад словацких экспертов в области образования в развитие Школы институционального развития обороны Грузии.

