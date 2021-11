Министр обороны Грузии встретился с командующим Силами специальных операций США

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в ходе своего двухдневного визита в Венгрию встретился с командующим Силами специальных операций США, четырехзвездным генералом Ричардом Кларком.

19 ноября Министерство обороны Грузии сообщило, что стороны обсудили вопросы оборонного сотрудничества между Грузией и США, в том числе тесное сотрудничество Сил специальных операций двух стран.

В этой связи министр Бурчуладзе подчеркнул, что поддержка Сил специальных операций США, совместные учения и активности имеют важное значение в процессе развития и модернизации Сил специальных операций Грузии.

По словам министра обороны, Инициатива по усилению обороны Грузии и сдерживания между министерствами обороны двух стран направлена ​​на дальнейшее развитие Сил специальных операций Грузии, которые «служат для развития потенциала стойкости и сопротивления страны в рамках тотальной обороны».

Министр обороны Грузии начал свой визит в Будапешт со встречи со своим венгерским коллегой Тибором Бенко. Позже оба министра открыли конференцию по вопросам стойкости и сопротивления, организованную Командованием Специальных операций США и Венгрии. Вчера Джуаншер Бурчуладзе подписал Меморандум о взаимопонимании с заместителем директора Военно-медицинского учебного центра НАТО Аттилой Лангвелл.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)