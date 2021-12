Ираклий Гарибашвили принял в Тбилиси премьер-министра Армении

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял сегодня в Тбилиси своего армянского коллегу Никола Пашиняна. После встречи с глазу на глаз главы правительств приняли участие в заседании Межправительственной экономической комиссии двух стран.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, премьер-министры обсудили ситуацию в регионе и подчеркнули важность совместных усилий для борьбы с существующими вызовами.

Согласно той же информации, Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность грузинской «Инициативы мирного соседства» для поддержания мира и стабильности в регионе. Как ожидается, мероприятие должно пройти в Тбилиси, и в нем примут участие Армения, Азербайджан, США и Евросоюз, чтобы способствовать диалогу и укреплению доверия на Южном Кавказе.

В контексте межправительственной комиссии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что комиссия способствует укреплению экономических и политических связей между Грузией и Арменией.

Премьер-министр также заявил, что «таких отношений между нашими странами (Грузией и Арменией) не существовало».

Отметив, что «у нас всегда были очень близкие и дружеские отношения», Ираклий Гарибашвили сказал своему коллеге, что «между нашими правительствами и странами нет никаких недопониманий, и у нас действительно идеальные отношения».

Премьер-министр также сказал, что «мы заинтересованы в том, чтобы очень тесное, дружеское сотрудничество между нами превратилось в настоящее дело», в том числе путем развития торгово-экономических связей и дискуссий по региональным проектам и инфраструктуре.

«Мы всегда готовы к участию в масштабах региона и вносить свой вклад в развитие мира и стабильности в регионе», — добавил он.

В свою очередь премьер-министр Армении отметил, что к 2026 году две страны планируют увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов США. В 2020 году товарооборот составил 610 миллионов долларов США.

Помимо торговли, Пашинян подчеркнул важность сотрудничества в сферах энергетики, технологий, туризма и сельского хозяйства.

По его словам, необходимо «сделать наши политические отношения более институциональными». Пашинян подчеркнул, что дружеские отношения между двумя странами способствуют поддержанию безопасности и стабильности в регионе.

Премьер-министры Грузии и Армении встречаются уже в четвертый раз в этом году. Ранее Гарибашвили дважды посетил Армению, а Пашинян посетил Тбилиси в сентябре.

