Боррель обеспокоен «приостановлением судебной и избирательной реформ» в Грузии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил восьми грузинским оппозиционным политикам 22 декабря, что разделяет с ними «озабоченность по поводу приостановки судебной и избирательной реформ».

В ответном письме на обращение от 9 декабря от политиков, подписавших Соглашение 19 апреля, он подчеркнул, что «эти реформы являются сутью Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией».

Верховный представитель «основную ответственность» за реализацию реформ и деэскалацию возложил на власти Грузинской мечты, но отметил, что сотрудничество между оппозицией и правительством также важно.

«Своевременное принятие и реализация инклюзивных реформ остается лучшей возможностью для достижения реального прогресса в укреплении демократии и устойчивости Грузии, а также в прекращении поляризации, которая оказывает негативное влияние на политическую систему страны», — сказал Боррель.

По его словам, особое внимание следует уделить сфере правосудия и демократическим реформам.

Говоря о совместной декларации саммита Восточного партнерства 15 декабря, верховный представитель ЕС подчеркнул, что масштабы и глубина сотрудничества Грузии с ЕС, среди прочего, определят темпы и качество реформ.

«Подходом ЕС, основанным на условности и стимулировании («Больше за больше» и «Меньше за меньше»), смогут воспользоваться те партнеры, которые готовы проводить реформы», — сказал он, добавив, что это было четким посланием саммита Восточного партнерства.

Обращение к Жозепу Боррелю подписали депутаты: Бадри Джапаридзе от Лело, Георгий Вашадзе от Стратегии Агмашенебели, Хатуна Самнидзе от Республиканской партии, Иаго Хвичия от нового политического центра Гирчи, а также независимые депутаты Саломе Самадашвили и Григол Вашадзе, и бывший депутат от «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе.

Перед саммитом Восточного партнерства они выразили обеспокоенность развивающимися в последнее время политическими событиями в Грузии.

Среди прочего, подписавшие обратили внимание на выход Грузинской мечты из Соглашения от 19 апреля, а также на правовое преследование лидеров оппозиции председателя Единого национального движения Ники Мелия и лидера Лело Мамуки Хазарадзе.

По словам подписантов, до выхода из соглашения Грузинская мечта нанесла ей вред своими действиями, противоречащими духу соглашения.

Среди таких действий подписанты назвали назначение судей, приостановку судебной реформы, неполную реализацию избирательной реформы и «избирательное использование» закона об амнистии в связи с насильственным разгоном участников акции протеста 20 июня.

Помимо Жозепа Борреля, письмо было адресовано также президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и комиссару ЕС по политике соседства и расширению Оливеру Вархей.

