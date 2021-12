Оккупированная Абхазия надеется на бесплатное электричество из Москвы

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Баджания заявил 15 декабря, что обратился к России с просьбой о поставках электроэнергии, поскольку ожидается, что в ближайшие дни уровень воды на плотине Ингури ГЭС упадет до критического уровня.

«Последние несколько месяцев мы вели переговоры с российской стороной. Раньше такие задачи решать было проще, сейчас сложнее», — сказал Абхазским «депутатам» Аслан Бжания.

Он также подчеркнул, что в прошлом году Абхазия бесплатно получила от Москвы 1 млрд киловатт электричества, значительная часть которой была потрачена на незаконную добычу криптовалюты.

«В прошлом году за миллиард кВт/ч мы ничего не заплатили, денег у нас нет. Все это тяжким бременем легло на такую компанию, как «Интер РАО»», — сказал Аслан Бжания, добавив, что компания больше не хочет «нести непонятные расходы».

«Руководство России поддерживает нас, и я надеюсь на то, что и на этот раз так произойдет», — сказал Аслан Бжания.

В оккупированном регионе, который полностью зависит от Ингури ГЭС, наблюдается энергетический кризис, поскольку в последние годы спрос на электроэнергию значительно вырос. В результате Сухуми ввел график подачи электричества с ноября 2020 года по апрель 2021 года.

В соответствии с неофициальным соглашением между Тбилиси и Сухуми, 40 процентов электроэнергии, производимой Ингури ГЭС, поставляется в Абхазию, а 60 процентов — в остальную часть Грузии, поскольку бетонная арочная плотина высотой 271,5 метра находится на контролируемой Тбилиси территории, а пять генераторов станции — в оккупированном Гальском районе.

В начале ноября директор Ингури ГЭС Леван Мебония заявил абхазским СМИ, что Абхазия уже потребила 1,4 миллиарда киловатт электроэнергии и 40-процентный лимит почти полностью исчерпан, несмотря на то что Ингури ГЭС была закрыта в начале 2021 года на ремонтные работы.

Он также отметил, что по сравнению с 2018 годом потребление электроэнергии в оккупированном регионе увеличилось на 40%. ««В 2018 году Абхазия потребила 1 млрд. 936 млн кВт/ч., в 2019 – 2 млрд 59 млн кВт/ч., в 2020 году – 2 млрд 552 млн», — сказал он, добавив, что в этом году объем потребленного регионом электричества составит около 2,85 млрд киловатт электроэнергии.

