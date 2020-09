На фоне ожидаемого энергодефицита Сухуми ввел новые меры по добыче криптовалюты

На фоне ожидаемого дефицита электроэнергии власти оккупированной Абхазии ввели новые меры по регулированию добычи криптовалюты.

Резолюция, которая была принята «правительством» оккупированного региона 21 сентября, вводит 70-дневное ограничение на ввоз компьютеров, предназначенных для добычи криптовалюты, а другие меры касаются потребления электроэнергии, разрешения на добычу криптовалюты и налоговых правил.

«Министерству экономики» оккупированной Абхазии было поручено разработать нормативно-правовую базу и определить действия, необходимые для добычи криптовалюты, а компанию «Черноморэнерго» попросили установить допустимые нормы потребления электроэнергии и лимит потребления для добычи криптовалюты.

Согласно новому положению, лица, желающие заниматься добычей криптовалюты, должны зарегистрироваться как юридические лица и пройти налоговую регистрацию, выписка из которой будет выдана Министерством экономики не позднее 7 ноября. Зарегистрированные в дальнейшем лица должны подать заявку на подключение к электросети не позднее 21 ноября.

Этим решением также отменены временные меры, введенные предыдущим руководством оккупированной Абхазии в 2018 году, которые запрещали добычу криптовалюты «для ограничения потребления электроэнергии».

Несмотря на почти двухлетний запрет на добычу криптовалюты, предыдущие ограничения не запрещали ввоз оборудования для добычи криптовалюты, что привело к незаконной добыче криптовалюты в регионе.

Начальник «Таможенного комитета» оккупированного региона Гурам Инапшба заявил, что в первой половине 2020 года регион получил в виде таможенных платежей 6 млн российских рублей (около 80 тысяч долларов США) от импорта оборудования, необходимого для добычи криптовалюты. Он добавил, что только в феврале «таможенники» пресекли ввоз 38 таких контрабандных устройств.

Энергодефицит

Проблема нехватки электричества в оккупированной Абхазии в последние годы стала довольно актуальной. В августе регион получал российскую электроэнергию, а также были проведены переговоры о поставке электроэнергии в регион осенью. Согласно текущему прогнозу, в ноябре ожидается очередной дефицит в энергетике.

«Президент» оккупированной Абхазии Аслан Бжания неоднократно говорил об энергоснабжении, как о самой серьезной проблеме для населения региона, а на низкие цены и добычу криптовалюты назвал основными вызовами с точки зрения энергоснабжения.

В дополнение к правилам добычи криптовалюты, «правительство» оккупированной Абхазии 21 сентября приняло новые правила об использовании электроэнергии, требующее, чтобы лица, которые занимаются добычей криптовалюты, платили тариф, в четыре разе больше, чем обычные потребители.

Несмотря на новые правила и обновленные тарифы, в условиях, когда в деривационном тоннеле Ингури ГЭС запланированы ремонтные работы на февраль 2021 года, в электроэнергетической системе оккупированного региона может вновь возникнуть дефицит.

Оккупированная Абхазия полностью зависит от электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС, бетонная арочная плотина которой с высотой 271,5 метра расположена на контролируемой Тбилиси стороне административной пограничной линии, а ее пять генераторов находятся в Гальском районе на стороне оккупированной Абхазии. Согласно неформальному соглашению между Тбилиси и Сухуми, 40% электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС, идет в Абхазию, а 60% — в остальную Грузию. Однако в последние годы Абхазия реально потребляла намного больше 40%, и по состоянию на 2019 год 48% электроэнергии идет в Абхазию, а остальная Грузия получает 52%.

Председатель совета директоров Ингури ГЭС Леван Мебония заявил в феврале, что, поскольку ГЭС будет закрыта на ремонт, в этот период Абхазии придется импортировать электроэнергию. На данном этапе сухумские власти ведут переговоры с Россией о поставках электричества из России в регион во время ремонта на Ингури ГЭС.

