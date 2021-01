Ингури ГЭС временно закрывается из-за ремонтных работ

По сообщению Министерства экономики Грузии, крупнейшая гидроэлектростанция страны – Ингури ГЭС с 20 января будет остановлена ​​примерно на три месяца для проведения реабилитационных и ремонтных работ.

По данным ведомства, последний раз комплексные ремонтно-восстановительные работы на станции проводились 15 лет назад. Общая стоимость реабилитационного проекта составляет 45 миллионов евро, из которых 7 миллионов евро являются грантом Европейской комиссии, а 38 миллионов евро – финансовым ресурсом Европейского банка реконструкции и развития.

Реабилитационные работы будут проводить грузинские, турецкие и немецкие компании. Зимний и весенний периоды специально были выбраны для проведения ремонтных работ, так как водные ресурсы Ингури ГЭС в это время находятся на минимальном уровне.

Основным компонентом реабилитационного проекта является ремонт водозаборного тоннеля. Из резервуара вода в агрегаты подается именно через него. Соответственно, как заявляет министерство, для очистки тоннеля и проведения ремонтных работ необходима полная остановка ГЭС.

Бетонная арочная плотина высотой 271,5 метра Ингури ГЭС расположена на подконтрольной Тбилиси стороне административной границы, а пять ее генераторов – на стороне оккупированной Абхазии в Гальском районе.

Реабилитационные работы ставят электроснабжение оккупированной Абхазии в затруднительное положение, поскольку регион полностью зависит от электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС. По состоянию на 2019 год 48% электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС, уходило в Абхазию, а 52% – в остальную Грузию.

В ноябре 2020 года абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что во время ремонтных работ на Ингури ГЭС электроэнергию в регион будет поставлять Москва.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)